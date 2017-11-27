مفرح الشمري

Mefrehs@

أكدت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم أنها لا تفكر في تكرار تجربتها بالمشاركة في المهرجانات المسرحية لأنها تشعر بخوف كبير من لجنة التحكيم وقراراتها.

وأضافت في حوارها مع «الأنباء» قائلة: خوفي هذا ليس قصورا في قدراتي ولكن انتظار النتائج في تلك المهرجانات يصيبني بالتوتر والقلق رغم أنني شاركت في مهرجان مسرحي في الكويت وحققت الجائزة الأولى في التمثيل ولكن خلال هذا المهرجان شعرت بقلق كبير قررت من بعدها عدم المشاركة في أي مهرجان مسرحي سواء أقيم في البحرين أو خارجها على الرغم من دعوات المخرج جمعان الرويعي المتعددة بالمشاركة ولكن كنت أعتذر منه لأني أحب الفوز وأكره الفشل في حياتي، لذلك تجدني في أي عمل تلفزيوني أحضر له جيدا وأدرس الشخصية التي أقدمها من جميع النواحي وعندما أقتنع بها أجسدها على الشاشة حتى تصل للمشاهدين بالصورة التي رسمتها ولكن المهرجانات المسرحية تعتمد على عرض واحد رغم البروفات الكثيرة وبالأخير ترجع العملية لقرارات لجنة التحكيم لذلك أخاف من هذه التجربة مرة أخرى.

وعن رأيها في المهرجانات المسرحية التي تقيمها فرق مملكة البحرين، ذكرت أنها تنعش الحركة المسرحية طوال السنة، مشيرة إلى ان كثرة المهرجانات مفيدة جدا وانها من متابعيها خصوصا فيما يقدمه المخرج خالد الرويعي من خلال مهرجان مسرح الصواري. وتمنت أن يستمر هذا النشاط لان البحرين يوجد بها كوادر فنية تمتلك قدرات عالية في ظل الدعم الذي تقدمه الفرق المسرحية لهم.

وبخصوص معاناة الفنان البحريني قالت:

الفنان البحريني يحرص دائما على تمثيل بلاده على اكمل وجه وهو يحتاج للدعم من قبل وزارة الإعلام في إعادة إنتاج الأعمال التراثية وغيرها ووزارة الاعلام لم تقصر مع الفنان، وأتمنى ان يكون هناك حل لموضوع التوظيف والتفرغ لأن الأغلبية منهم متفرغون للفن ولا توجد لديهم وظيفة تحميهم بالمستقبل لأنهم بحاجة لضمان صحي وضمان اجتماعي حتى يتساووا مع مختلف دول الخليج.

ورأت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم ان الأعمال المشتركة بين ابناء دول مجلس التعاون ضرورية جدا لأنها تقربهم أكثر ولذلك شاركت في العديد من الاعمال المشتركة وحققت نجاحات كثيرة فيها لأنها تطبيق حقيقي لشعار «خليجنا واحد».

وتابعت: من الأعمال المشتركة التي سأشارك فيها في المرحلة المقبلة مسلسل «أوراق مسمومة» سيكون تصويره في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعمل آخر سأصوره في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونفت فاطمة ان تكون في حياتها «أوراق مسمومة» بل «أوراق مزعجة» في العمل الفني أو خلافه ومع الأيام ستزول لذلك هي ليست مسمومة لأنها قابلة للحل.

وعن دور المخرجين البحرينيين في حياتها، ذكرت ان المخرج محمد القفاص له دور كبير في حياتها المسرحية وكثير من الأعمال الدرامية التي عملت معه نجحت وحققت شهرة كبيرة والمخرج القدير أحمد المقلة ادخلها عالم الدراما من خلال عمل «سعدون» وهي لا تنسى فضله عليها بينما المخرج علي العلي اشتغلت معه في عام 2010 وأعجبت بفكره ورؤيته الإخراجية.

أما المنتجون الذين سعدت بالتعامل معهم في حياتها الفنية فذكرت المنتج الإماراتي أحمد الجسمي والكويتي منقذ السريع الذي عملت معه في مسلسل «غلطة عمر». وتمنت أن يعود للانتاج، بينما رفضت ذكر اسم المنتج الذي ندمت بالعمل معه بقولها «مو كفو أذكر اسمه»!

وعن اتهامها بالغرور و«طول اللسان»، قالت:

أنا الحمد الله الغرور بعيد عني والذي يعرفني جيدا لا يجد هذه الصفة فيّ وبالنسبــة لاتهـ-امي بـ «طول اللسان» هذا الأمر أسمعه كثيرا ولكنه غير صحيح وأنا عندما أشارك في أي عمل أتعامل بحب مع الجميع، وهذا الأمر يكون محل استغراب عند إدارة إنتاج أي عمل أشارك فيه لأنهم يخبرونني بأنني «شايفة نفسي» وينصدمون من تعاملي معهم، لذلك أقول لمن يروج عني تلك الأكاذيب الله ما يرضى بالظلم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يروج عني صفات غير موجودة في حياتي.

وكشفت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم انها لم تجر عمليات تجميل سوى «نفخ شفايفها» باستخدام إبر «الفلير» وهذه الإبر مفعولها يمتد إلى ثلاث سنوات لأنها «فلير مؤقت».