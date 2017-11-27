تستعد المطربة القديرة ماجدة الرومى لإحياء حفلات غنائية احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وهي العادة التي لم تنقطع منذ فترة طويلة، ومازالت أغنيتها الجديدة «متى يأتي المساء» التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ ثلاثة أيام فقط تحقق نجاحا كبيرا، حيث حققت حتى الآن نسبة مشاهدة بلغت 21 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات الشاعر طلال حيدر، ولحنها طلال، ووزعها ميشال فاضل، ومدة هذه الأغنية سبع دقائق وهي من نفس نوعية الأغنيات التي اعتادت على تقديمها الرومي لجمهورها، ولكن مع موسيقى وكلمات تناسب الأجواء الجديدة، وقامت بتسجيل جزء منها هنا في القاهرة.