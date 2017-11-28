بمناسبة فوز وزارة الإعلام بـ 45 جائزة ذهبية وفضية وبرونزية في قطاعات الإذاعة والتلفزيون والأخبار بمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام السادس الذي انتهت أنشطته في العاشر من الشهر الجاري، تقيم وزارة الإعلام ظهر اليوم حفلا تكريميا للفائزين في هذا المونديال الذي شهد مشاركة 18 دولة عربية، وذلك بحضور وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم والوكيل المساعد لشؤون قطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الذي ترأس وفد الكويت في المونديال.

ويقام الحفل على خشبة مسرح حمد الرومي وسيحضره مديرو القطاعات الفائزة بجوائز المونديال وسيتضمن الحفل، بالإضافة إلى تكريم البرامج الفائزة، وتكريم الزميل مفرح الشمري لفوزه بجائزة أحسن تحقيق صحافي.