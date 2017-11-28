نجا الفنان فهد البناي وأسرته من الموت المحقق بعد تعرض منزله لحريق هائل. وذكر ناشطون على مواقع التواصل ان سبب الحريق الذي تعرض له منزل البناي يعود إلى حدوث عطل أدى إلى ماس كهربائي، وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى المنزل ونجحوا في إطفاء الحريق.

وطمأن فهد جمهوره مؤكدا أنه لم يصب بأي مكروه، حيث قال، على «سناب شات»: «الحمد لله على كل حال.. الحمد لله على الصحة والعافية كلنا بخير وسلامة.. الله لطف.. جزاكم الله خير على سؤالكم والله يعوضنا وياكم ويبعد عنكم كل مكروه». ووجه رسالة تحذيرية لجمهوره، قال فيها: «يا جماعة ديروا بالكم قبل لا تنامون أو تطلعون تأكدوا من البلاكات والأجهزة الكهربائية تكون كلها مسكرة لا تستهينون فيهم».