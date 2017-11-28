تحدثت الاعلامية ريا أبي راشد عن السبب وراء إبعادها حياتها الخاصة عن الإعلام، لاسيما فيما يتعلق بزوجها. وقالت: برأيي، خصوصيات زوجي ملك له، وليس هناك شيء مثير للانتباه، وهذا الأمر أيضا ينطبق على ابنتي، فأنا لا أحب أن أظهرهما في الإعلام.

وتابعت: حياتي جدا طبيعية، وأحب أن أعيشها هكذا، فأنا في لندن أستقل الباص وأعيش حياتي اليومية كأي انسانة حتى انني أنسى أنني معروفة، وعندما أكون بأي بلد عربي يختلف الأمر كوني معروفة فلا أستطيع أن أعيش على طبيعتي كما أعيش في لندن.

وحول فضول بعض المشاهدين لمعرفة تفاصيل عن نجومهم وهي منهم، ردت ريا في تصريحات لها: هذا صحيح، ولكن أنا مثلا لا أضع صورة وجه ابنتي على «السوشيال ميديا»، لأنني أرى أنها من خصوصياتها، ولن يضيف ذلك لها شيئا، ربما تضيف لي أنا ولمتابعي على «السوشيال ميديا»، لكن هذا لا يهمني ولا أرى أن هناك داعيا لذلك.

وأردفت: ابنتي عمرها سنة، لكن ربما بعد 10 سنوات إذا قالت لي إنها تريد أن تكون على «إنستغرام» فهي حرة، لكن بمراقبة وقبل أن يصبح عمرها 13 سنة وتكون ناضجة يجب علي أن أعتني بها.

وبسؤالها هل يعادل كل النجاح الذي حققته إحساسها بالأمومة، أجابت: لم أكن سعيدة بالحمل ورغم أنني حملت في سن الـ 38 عاما وكنت أشعر برغبة شديدة في أن يكون لدي طفل، ولم يكن هدف حياتي أن أكون أما، لكن عندما ولدت لولا صرت لا أستطيع وصف الحنان والحب اللذين أكنهما لها، ولأول مرة أكتشف أن هناك أحدا ما أهم مني، وهذا الإحساس رائع، فقبل أن أكون أما كنت أعتبر أن إرضاء نفسي هو الأهم في حياتي لكن الآن أصبحت ابنتي هي الأهم.