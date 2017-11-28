أتعاون مع فرقة «الشياب».. وأشعر بأنهم قريبون من روح فرقة «ميامي»

سماح جمال

يتعاون الملحن والموزع ربيع الصيداوي مع النجم إبراهيم دشتي في أغنية جديدة، من توزيع الأول وكلمات سعد المسلم وألحان فهد الناصر، وسيتم تسجيلها في تركيا، ومن المقرر طرحها قريبا، وعن هذا التعاون، تحدث الصيداوي لـ «الأنباء» فقال: هذا التعاون الثالث الذي يجمعني مع إبراهيم دشتي بعد أغنية «سؤال صغير» وحرصنا من خلال هذا التعاون على ان يكون غير تقليدي وجديدا على الموسيقى الخليجية.

وأكمل ربيع: أعترف بأنني ارتحت كثيرا بالتعاون مع إبراهيم دشتي وهذه النقلة التي حققنها ونالت إشادة من الجميع كانت لعلاقة الثقة المتبادلة التي تكونت بيننا من خلال العمل والنجاح الذي حققناه معا، ولكون دشتي فنانا واعيا وذكيا ويقدر الموهبة والتخصص استطعنــا تحقيق النجاح واستمر تعاوننا معا.

كما كشف الصيـداوي عن تعاونــه مع فرقة «الشياب» في عمل جديد من ألحان حمد القطان، وتحدث عن هذا التعاون، فقال: الفكرة التي نقدمها مختلفة وتناقش «هبة» جديدة منتشرة في الكويت، وهذا التعاون الأول الذي يجمعني بهم، و«الشياب» هم فرقة متجددة ويقدمون دائما أعمالا خارج الصندوق، وأشعر معهم انهم قريبون من روح فرقة «ميامي»، وأرى ان التعاون معهم هو بمنزلة تحدٍ موسيقي بالنسبة لي، خاصة انها المرة الأولى التي نتعاون فيها بعيدا عن الأعمال المسرحية او الإعلانات.

وأشار الى تعاونه مع الفنان السعــــودي بدر الحمادي بأغنية من المقرر صدورها في ألبومه القادم. ومن ناحية أخرى، كشف الصيداوي انه يعمل حاليا على أوپريت وطني ضخم تحت عنوان «يا حي هالدار» يتحدث عن أهمية الوحدة والتضامن بين أبناء الشعب الكويتي، وهو من ألحان فهد الناصر، وسيتم تسجيله في تركيا، وسيرى النور قريبا.

هذا، ويواصل الصيداوي العمل على الأوپريت الوطني لوزارة التربية ويحضره صاحب السمو الأمير سنويا، وعن تفاصيل الأوپريت، قال: يسير العمل على قدم وساق مع المشاركين فيه وهم الملحن عبدالله القعود، الملحن فهد الناصر، الملحن حمد القطان، د.أحمد الحمدان، والشاعر ساهر، والشاهر عبداللطيف البناي، والشاعر منصور الواوان، وسيشارك في غنائه مجموعة من الفنانين الشباب.