أحمد الفضلي

فور الانتهاء من عروض مسرحية «البيت المسكون» في الكويت وخارجها، يستعد الفنان والمنتج عبدالعزيز المسلم لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية للفترة المقبلة، حيث أجرى القائمون على شركة مجموعة السلام للإنتاج الفني اتصالاتهم مع نجوم الساحة الفنية الكويتية لاستقطابهم للعمل مع الشركة التي تستعد لتنفيذ عمل درامي قد يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات عديدة على مستوى طاقم عمل الشركة على صعيد الممثلين والمخرجين العاملين مع المسلم في الفترة الماضية، خصوصا على صعيد المسرح، حيث اتفق المسلم في الأيام الماضية مع النجم بدر الشعيبي لإخراج ووضع الألحان الخاصة بالعمل المسرحي الذي ستنفذه شركة السلام للإنتاج الفني في عيد الفطر المقبل، والذي من المنتظر أن يحمل عنوان «ميوزيكال».

ومن المقرر أن يشكل العمل التجربة الأولى للشعيبي مع المنتج والفنان عبدالعزيز المسلم الذي سبق وأن شاركه في أعماله خلال فترة طفولته، وسيوكل للشعيبي بموجب العقد الذي وقعه مؤخرا مع الشركة مهمة إخراج العمل، وكذلك وضع الألحان خلاف تجسيده لأحد أدوار البطولة في المسرحية التي ستحمل أيضا طابع مسرحيات الرعب الاستعراضية، وهي نوعية الأعمال التي غالبا ما تنفذ من قبل مجموعة السلام وتحقق النجاح.

جدير بالذكر، أن الشعيبي خاض في عيد الفطر الماضي تجربة الإخراج والبطولة المسرحية من خلال عمل مسرحي حمل عنوان «شوبيز»، لكنه لم يستمر لظروف إنتاجية، الأمر الذي دفع به إلى ترك العمل مع منتج المسرحية والانضمام الى جروب المسلم.