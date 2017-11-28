يجتمع د.عيسى العميري والبرنس ماجد المهندس في عمل غنائي جديد ذي صبغة عاطفية من كلمات العميري وألحان المهندس بعنوان «الوجه الحسن»، ومن المقرر بث الاغنية مساء الخميس المقبل على شاشة قناة mbc1 وقناة وناسة وروتانا الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وقال العميري في تصريح صحافي: كتبت الاغنية منذ ثلاث سنوات خلال تواجدي في عاصمة الضباب لندن ولاقت استحسان المهندس لذا تم الاتفاق على ان يشدو بها وبالفعل تكتمنا تفاصيل المشروع الى أن وصل للصورة النهائية التي تكون عليها الأغنية يوم الخميس. ويعد هذا التعاون الاول بين العميري والمهندس على المستوى العاطفي حيث سبق ان التقيا في أغنية اجتماعية بعنوان يا أمي الى جانب مقدمة مسلسل «العم صقر».

يذكر ان د.عيسى العميري سجل حضورا مميزا في المشهد الغنائي الخليجي على الصعيدين الاجتماعي والوطني وأخيرا العاطفي، حيث قدم العميري العديد من الأعمال المميزة مثل أغنية قائد الانسانية لصاحب السمو الأمير بمناسبة تسميته قائدا للعمل الإنساني، وأيضا شارك العميري أهل الخليج الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي والقطري، كما كتب مقدمة مسلسل «أحببتك منذ الصغر» غناء اسماء لمنور ومسلسل «الجدة لولوة» للفنانة بلقيس وصاغ كلمات مقدمة مسلسل «طريق المعلمات» غناء ديانا حداد وكذلك مسلسل «سعد وأخواته»، حيث تصدى للمقدمة حينها عصام كمال، واعمال عدة، كما سجل العميري حضورا مميزا في المشهد الغنائي المصري عندما كتب كلمات اوبريت «يا مصر جايلك» والذي شهد مشاركة نخبة من نجوم مصر والكويت منهم الفنان عبدالله الرويشد واحمد سعد.