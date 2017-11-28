أصدرت محكمة سعودية حكما ضد مسلسل «طاش ما طاش» وبطليه الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، يطالبهما بسداد مبلغ مليون و300 ألف ريال لصالح المخرج عامر الحمود.

وفي محاولة أخيرة يسعى بطلا «طاش ما طاش»، لنقض الحكم الصادر ضدهما من المحكمة بعد أن أصبح نافذا.

وقال المحامي والمستشار القانوني سعود الرمان، المترافع عن القصبي والسدحان، وفق موقع «سبق»: «تم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف بالرياض، والطلب لايزال بالدائرة الثانية، وسيتم البت فيه خلال الأيام القريبة المقبلة».

وأضاف: «تم إبلاغ دائرة التنفيذ بهذا الإجراء. ولكون النظام لا يجيز إيقاف التنفيذ أثناء نظر الالتماس. ذهب الطرف الآخر إلى قاضي المحكمة يطالب بالتنفيذ. وسيتم الاستناد إلى المادة الـ 192 لكون الحكم صدر غيابيا، إضافة إلى بعض الملاحظات، تم ذكرها بطلب التماس إعادة النظر».

من جهته قال المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، وكيل المخرج السعودي عامر الحمود، إنه تم حجز مبلغ 650 ألف ريال من حساب القصبي بقوة التنفيذ المسندة لقاضي التنفيذ، ولكن حساب السدحان لم يكن فيه مال كاف.