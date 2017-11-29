بشار جاسم

يقدم المذيع ومقدم البرامج محمد خليفة جولة «كويت ترندز» في برنامج «صباح الخير يا كويت»، وفقرة التواصل الاجتماعي ضمن نشرة أخبار التاسعة مساء.

وعن بدايته يقول: «بداية المشوار والتي مازلت مستمرا فيها في مجال التقديم من خلال جولة «كويت ترندز» التابعة لقطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام، وتعرض في تلفزيون الكويت ضمن برنامج «صباح الخير يا كويت» الى جانب زميلتي زينب فتحي والزملاء عبدالرضا بن سالم وغادة السراج وهاشم أسد وغيرهم، ومن إخراج جابر الحربي، وأيضا أقدم في فقرة التواصل الاجتماعي ضمن نشرة أخبار التاسعة مساء».

وتابع: «طبعا وسائل التواصل الاجتماعي مكتسحة الحياة والناس بشكل عام لذلك لها أهمية كبرى ومتداولة بشكل كبير في وقتنا الحالي، فطموحي وهدفي الوصول الى مرحلة أكبر وأفضل من خلال تقديم برامج أخرى وأن أبرز فيها نفسي كإعلامي».

ويضيف: «أقدر أقول إني ما دخلت المجال الفني كممثل من خلال مشاركتي في برنامج «آراب كاستنج»، والسبب أن التسويق للبرنامج ما كان يساعد في الانتشار، لذلك تقدمت لوزارة الإعلام وأصبحت مذيعا في أخبار تلفزيون الكويت، ولله الحمد حققت بفقرتي «كويت ترندز» النجاح المطلوب في «السوشيال ميديا»، لكن الهدف مازال موجودا والطموح موجودا أيضا في أن أخوض تجارب أخرى، والقادم أفضل بإذن الله».