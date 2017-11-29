تكريم الزميل مفرح الشمري لفوزه بجائزة أفضل تحقيق صحافي

دلال العياف

في اجواء جميلة وبمناسبة فوز وزارة الاعلام بـ 45 جائزة ذهبية وفضية وبرونزية في قطاع الاذاعة والتلفزيون والاخبار بمونديال القاهرة للاعمال الفنية والإعلام السادس، أقامت وزارة الاعلام ظهر أمس حفلا تكريميا للفائزين في المونديال الذي شهد مشاركة 18 دولة عربية، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم وحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الذي ترأس وفد الكويت في مونديال القاهرة السادس، بالاضافة الى جميع الوكلاء المساعدين في كافة قطاعات وزارة الاعلام.

الحفل احتضنته خشبة مسرح حمد الرومي وتصدى لتقديمه المذيع طلال الماجد، الذي رحب بالحضور جميعا من مديري القطاعات الفائزة بجوائز المونديال والفنانين ووسائل الاعلام المقروءة وشكرهم على حرصهم على حضور حفل التكريم للفائزين في مونديال القاهرة السادس.

ومن ثم القى رئيس وفد الكويت في المونديال الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح كلمة اوضح فيها الجهود المبذولة لوزير الاعلام ووكيل الوزارة على اتاحة الفرص لجميع الشباب الكويتي الذين يعملون بوزارة الاعلام للمشاركة في المهرجانات التي تقام في الدول العربية لرفع اسم الكويت عاليا في تلك المهرجانات من خلال البرامج الذين يشاركون فيها.

وقال المبارك إن هذا التفوق الذي حققه الاعلام الكويتي في مونديال القاهرة الأخير لم يأت من فراغ، وانما جاء بفضل سواعد الشباب الكويتي من خلال ماقدموه من برامج في جميع القطاعات الأمر الذي استحقوا من خلاله هذا التميز.

ووجه المبارك الشكر لمدير اذاعة البرنامج العام والثاني سعد الفندي والى مدير ادارة العروض بالتلفزيون مشاري البعيجان على الجهد الذي قاما به في عضويتهما بلجان تحكيم المونديال.

وتضمن الحفل كلمات موجزة لوكلاء التلفزيون والاخبار والهندسة والسياحة شكروا فيها الفائزين في المونديال على هذا الجهد الكبير، بالاضافة الى اعطائهم نبذة عن انجازات قطاعاتهم في الفترة الماضية، متمنين التوفيق دائما لاعلاء اسم الكويت في المحافل الاعلامية.

ومن بعدها تم تكريم الفائزين بمونديال القاهرة في التلفزيون والاخبار والاذاعة، بالاضافة الى تكريم الزميل مفرح الشمري لفوزه بجائزة أحسن تحقيق صحافي في مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام السادس.