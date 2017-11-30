انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن توجه المنتج محمد فوزي للتعاقد مع النجمة السورية سلافة معمار بدلا من زميلتها سلاف فواخرجي في بطولة مسلسل «هجرة الصعايدة» وذلك في إعادة لخبر انتشر قبل عدة أشهر حول نفس الموضوع.

وقالت إدارة اعمال معمار، بحسب موقع «سيدتي نت»، إن الخبر ليس صحيحا، وليس هناك أي شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن.

وكانت فواخرجي قد أكدت قبل فترة أنه لا جديد يذكر بخصوص المسلسل بعد تأجيله منذ الموسم الماضي فيما لم تعلن اعتذارها عن المسلسل ولم تخرج أي معلومات عن موعد انطلاق التصوير أو فريق العمل بينما تعاقدت سلاف على بطولة مسلسل مصري جديد هو «خط ساخن» برفقة النجم المصري حسين فهمي.

من جهتها لم تعلن سلافة عن أي مشاريع للموسم الدرامي المقبل في حين ذكرت تقارير أنها تدرس خياراتها للموسم المقبل في ظل توفر اكثر من عرض للموسم المقبل. ويعرض حاليا لسلافة مسلسل «وردة شامية» وهو من بطولتها بالشراكة مع شكران مرتجى.