تحيي فرقة الجهراء للفنون الشعبية عددا من الفقرات الشعبية وذلك غدا الجمعة في المقر الدائم للموروث الشعبي. وأكد رئيس فرقة الجهراء للفنون الشعبية فهد عثمان الأمير ان الفرقة تواصل أنشطتها المختلفة وفقا لبرنامج ارتباطاتها الداخلية والخارجية.

وقال: فرقة الجهراء تشارك خلال افتتاح أنشطة الموروث الشعبي، وذلك من خلال الفقرات المختلفة التي ستقدمها الفرقة غدا في المقر الدائم للموروث على طريق السالمي، مشيرا إلى أن الفرقة ستؤدي فنون العرضة والفرنسي والمجيلسي والسامري، مطالبا الجمهور بالتواجد هناك لاستكمال الفرحة والتمتع بالفنون الشعبية تاريخ الآباء والأجداد.

وتقدم فهد بالشكر لصاحب السمو الأمير لاهتمامه بالموروث الشعبي، وكذلك للديوان الأميري ومحمد ضيف الله شرار لإشرافه على الموروث الشعبي، وجميع القائمين عليه ومنهم مدير الموروث سيف الشلاحين وللشيخ علي الجراح رئيس لجنة الموروث.