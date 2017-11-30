تحت رعاية وبحضور الشيخ دعيج الخليفة أقيم امس الأول في سينما 360 حفل تدشين وعرض الفيلم السينمائي الكويتي - المصري «الجولة الأخيرة»، بتنظيم وإدارة من الزميل نايف الشمري.

والفيلم من إنتاج وإخراج عمار الموسوي ويشاركه محمد الموسوي وهو من تأليف خليفة الفيلكاوي ويتصدى لبطولته كل من عبدالله الطليحي ونرمين ماهر وسليمان عيد وعبدالامام عبدالله وشوق وشهاب حاجية واحمد العونان ومنال الجارالله، كما حضر كضيف شرف على حفل تدشين الفيلم الفنان القدير عبدالرحمن العقل الذي يعتبر حضوره دافعا منه وتشجيعا للشباب، ونجم «السوشيال ميديا» فهد العرادي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي أكشن، مع وجود بعض المواقف الكوميدية، ويقدم الطليحي دور شاب كويتي يساعد فتاة تعمل بالكويت في مواجهة عدد من المشكلات التي تعترضها فتقع في حبه، وتتوالى الأحداث.

وتحدث منتج ومخرج العمل عمار الموسوي، قائلا: هذه ليست التجربة الاولى لي في الإنتاج السينمائي، حيث سبق لي ان أنتجت وعرض لي فيلم «اللي جاي احسن» والذي لاقى استحسان الجمهور حين عرض في دور السينما الكويتية، كذلك أنتجت بعده فيلما بعنوان «الغرفة» بطولة الفنان محمد صفر، وهذه التجربة الحالية تعتبر الثالثة لي وأنا متفائل كثيرا بهذه التجربة كونها تضم أسماء لامعة ويحبهم الجمهور ما يجعلني مطمئنا كثيرا في مسألة تسويق الفيلم.

وأضاف الموسوي: لم تواجهنا أي عراقيل ومشكلات أثناء تصوير الفيلم، وكانت الأمور تسير على ما يرام، وأحب ان اشكر جميع نجوم الفيلم على تعاونهم اللامحدود.

من جهته قال بطل الفيلم الفنان عبدالله الطليحي: حين عرض علي المنتج عمار الموسوي المشاركة في فيلم قبل «الجولة الأخيرة» كنت مترددا لأنني أريد خوض السينما من خلال نص وقصة تكون قريبة مني وأكون مقتنعا بها، لذلك طلبت من المؤلف خليفة الفيلكاوي ان يكتب قصة أنا طرحتها له، تتحدث عن مصارع وبطل كيك بوكسينغ، وهي لعبتي المفضلة، وبالفعل أعطيته المحاور والخطوط الرئيسية للقصة، ففوجئت بأنه كتبها بشكل افضل مما كنت أتوقع، الأمر الذي شجعني كثيرا على المشاركة في بطولة الفيلم الذي أتمنى ان يعجب الناس.

وقال الفنان شهاب حاجية بعد انتهاء العرض الخاص: شاركت من قبل في أفلام سينمائية لكن فيلم «الجولة الاخيرة» اعتبره تجربة مختلفة حيث يحمل مضامين كثيرة وأهدافا ورسالة جميلة إضافة إلى أن الفيلم يحتوي على كوميديا راقية وخفة دم حلوة من قبل أبطال الفيلم وأتوقع أن يكون له أصداء قوية.

من جانبها عبرت الفنانة شوق عن سعادتها لمشاركتها في تجربة سينمائية كويتية ثرية تضم نجوما من مصر وقالت انها تجربة مهمة في مشوارها الفني في الساحة. يذكر أن فيلم «الجولة الأخيرة» يبدأ عرضه اليوم الخميس بجميع دور السينما.