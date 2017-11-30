مفرح الشمري

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ليلة غنائية نظمها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حملت بين طياتها أعمال المطرب والملحن القدير راشد الحملي الذي بدأ مشواره في الغناء العدني في الستينيات ليصبح أهم مطربي وملحني هذا اللون في الكويت.

تصدت لاحياء هذه الليلة الفرقة الموسيقية الخاصة بالمركز بقيادة المايسترو د. محمد باقر واحياها كل من المطرب عبود خواجه والمطرب فواز مرزوق والواعدة فاطمة الكويتية التي كانت مفاجأة هذا الحفل لادائها المتزن وصوتها الشجي.

انطلقت الليلة التي حضرها جمهور من مختلف الأعمار بأغنية «حبيبي لا تعذبني» التي قدمتها الواعدة فاطمة الكويتية وسط تجاوب كبير من الجمهور، لتتبعها بسامرية «هوينا في هواكم» وأدتها بطريقة جميلة نالت الاعجاب.

وبعد ذلك استقبل الجمهور بترحيب حار المطرب عبود خواجة الذي شدا باغنية «بشيري بأيام الوصال» وتعتبر هذه الأغنية اول لحن عدني يصيغه الملحن القدير راشد الحملي الذي امتدحه كثيرا خواجه ووصفه بقامة فنية عالية في الساحة الغنائية، ليقدم بعدها اغنية «كم قد كتمت هواكم» التي سيطرت على مشاعر الجمهور الشبابي الحاضر لهذه الليلة، ومن ثم غنى المطرب الصاعد فواز مرزوق «يا طائر البان» وهي من الصوت الشامي، وألحقها بسامرية «يا بنات الليالي» ومن بعدها قدم لونا خماريا من خلال اغنية «لحول شالحيلة».

وبعد استراحة قصيرة عادت الواعدة فاطمة الكويتية لتغني «شكواي لله صابني» وقدمت بعدها موشح «بروحي البان يوم رنا» ونال استحسان الجميع، ليدخل بعدها المطرب فواز مرزوق ويغني «غدر الزمان بشملنا» والحقها بسامرية «قال محيي الهوى» وشاركه بعض الحضور في ترديد كلماتها.

وكانت وصلة الختام بدخول المطرب عبود خواجه الذي تغنى بأغنيتين هما «جفى من لست أذكره» و«خطرت كغصن البانه» وسط تصفيق كبير من الحضور.

«ما نسيناك يا بوخالد»

«بوخالد» فنان صاحب إحساس مرهف ووعي فني رفيع، تجسد في انتقائه أجمل الكلمات والألحان، وفي تعاونه مع أمهر الملحنين الكويتيين والخليجيين، ومنهم عبدالرحمن البعيجان، وأحمد باقر، وعبدالرب إدريس، وراشد الخضر، وأنور عبدالله، وسليمان الملا، ومرزوق المرزوق، وخالد الزايد، وغنام الديكان، وطلال مداح، وغيرهم.

تحت شعار «ما نسيناك يا بوخالد»، يحيي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مسيرة الصوت الجريح الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، من خلال عمل إنتاجي ضخم بمؤثرات بصرية حديثة ومشاهد تعبيرية راقصة، ليوثق رحلة هذا الفنان المخضرم، الذي أطرب الجماهير وأثرى المكتبة الغنائية الكويتية على مدى 60 عاما، نجح خلالها في أداء أنواع مختلفة من الفنون التقليدية، مثل السامري والخماري والليوة والطمبورة، إلى جانب تميزه في الأغنية الحديثة.

ويشارك في احياء هذه الليلة المميزة المطرب طارق سليمان والمطرب عادل الماس والبحرينية حنان رضا.