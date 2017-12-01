تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عبر حسابها على “سناب شات” كشفت خلاله خضوعها لعملية تصغير ثدي إثر الاشتباه بإصابتها بالسرطان.



وقالت بدرية : “كل من سأل عن صحتي ونوع العملية التي أجريتها مؤخراً في منطقة الصدر.. هي كانت عملية تصغير الصدر، ثم اكتشفوا أليافاً وخلايا وأوراماً وتقرحات، وتم الحمد الله استئصال نصف الثدي”.



وأوضحت أن الأورام كانت حميدة، وأن عليها الخضوع لفحوصات جديدة للاطمئنان على صحتها، ومنعاً لتحول تلك الأورام إلى سرطان. وطلبت من جمهورها وهي تبكي الدعاء لها.