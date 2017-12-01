كرم مهرجان «اجيال» السينمائي الخامس في قطر الاربعاء الماضي الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة وأعماله المسرحية والتلفزيونية والإذاعية.

وأعرب المستشار في الديوان الأميري القطري د.حمد الكواري في كلمته خلال حفل التكريم عن سعادته بتكريم عملاق الثقافة والفن والمسرح الخليجي والعربي.

وقال الكواري: «وإن غاب الراحل عبدالحسين عبدالرضا لكنه سيبقى خالدا بأعماله العظيمة وبتراثه الذي تركه للأجيال، مؤكدا أهمية الكويت كبلد الثقافة والفن، وهو أحد أبناء الكويت في هذا المجال».

من جهته، أعرب بشار عبدالحسين عبدالرضا خلال تسلمه درع التكريم في افتتاح المهرجان عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر لهذه المبادرة المتميزة التي تعبر عن وحدة الخليج العربي وتكاتف أبنائه. وقال بشار مخاطبا الجمهور الذي ضم عددا كبيرا من المسؤولين والفنانين والأكاديميين: «إن لقطر مكانة كبيرة عند الفنان الراحل الذي قدم عددا من الأعمال المسرحية فيها نقل خلالها رسالة الحب والسلام تلك الرسالة الإنسانية التي حملها الفنان الفقيد خلال كل مسيرته الفنية».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان «أجيال» السينمائي فاطمة الرميحي في كلمتها: «كان عبدالحسين عبدالرضا نجما رائدا للفنانين في جميع أنحاء العالم العربي»، مشيدة بمساهماته الفنية والسينمائية القيمة.

وأضافت الرميحي: «كان الفقيد إنسانا رائعا يحب الخير للجميع ويتميز بعلاقته الإيجابية مع الجمهور»، مكملة: «وفي حين يعترينا الحزن على وفاته أردنا أن نكرمه بعرض أعمال المواهب الكويتية الشابة التي كان ليفتخر بها بالتأكيد».

وسيشهد المهرجان إطلاق السلسلة الخاصة «صنع في الكويت» وسيتم خلاله عرض 6 أفلام قصيرة لمخرجين كويتيين تكريما للفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا.

وكان مهرجان «أجيال» السينمائي افتتح دورته الخامسة رسميا مساء الأربعاء الماضي، حيث شارك في حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر 6 أيام سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي وعدد من أعضاء السفارة. ويعرض المهرجان في نسخته الخامسة مجموعة أفلام من 43 دولة من ضمنها 20 فيلما طويلا و 83 فيلما قصيرا.