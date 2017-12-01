التحضيرات جارية لتصوير «فيكم إيه» مع إيهاب توفيق في القاهرة.. والمنتج فيصل العيسى تحمس للأغنية ودعمها إنتاجياً

سماح جمال

كشف الفنان خالد الرندي عن تحضيراته وفرقة «ميامي» لتقديم حفلة في الشارقة غدا السبت، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، معربا عن سعادته بالأصداء الكبيرة التي حققها حفلهم الأخير في الكويت بحديقة الشهيد، وقال: كنا متعطشين للحفلات العامة بالكويت، لنلتقي جمهورنا، والجمهور كذلك كان مشتاقا لنا، فنحن نحرص على هذا التواصل مع الجمهور باستمرار، وعموما الحفلات تتزايد في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف.

وأكد الرندي، في تصريح لـ «الأنباء»، أنهم راضون عن النجاح الذي حققته «ميامي» في العام 2017، وقال: النجاح أمر نسبي يختلف من شخص لآخر ونحن قدمنا مجموعة من الأغنيات لاقت إعجابا من الجمهور، وكذلك حضورنا في الحفلات العامة أو الخاصة نحن راضون عنه، لافتا إلى أنهم مازالوا في مرحلة التحضيرات لأغنية وطنية تطرح في فبراير المقبل بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية لكنهم لم يستقروا بصورة نهائية عليها، ملمحا إلى انه إذا لم يجدوا العمل المناسب الذي يليق بالأعياد الوطنية فسيتم تأجيل طرحها.

كما كشف عن مشاركتهم في حفل رأس السنة الميلادية في الكويت في حفل يحييه معهم الفنان محمد الشحي، ومن المقرر إقامته في صالة التزلج.

وحول تعاونه مع الفنان إيهاب توفيق بأغنية «فيكم إيه»، قال الرندي: هناك تحضيرات لتصويرها في القاهرة، والمنتج فيصل العيسى تحمس لهذه الأغنية ودعمها إنتاجيا من ناحية الإنتاج والتصوير، ولم يكن يبحث عن مقابل أو عائد منها، وهذا أمر أريد أن أشكره عليه ونقدره على هذا المجهود الذي بات نادرا على الساحة الفنية نظرا للظروف التي تصاحب عملية إنتاج الأغنيات مؤخرا.

أما عن الدافع وراء اختياره للفنان إيهاب توفيق ليقدم معهم هذا العمل، فقال: إيهاب توفيق فنان كبير وله اسمه في الوطن العربي، وحفلاته تلقى نجاحا واسعا، كما أن أصواتنا كانت مناسبة لنقدم «الديو».

وعما إذا كان هذا التعاون نوعا من المحاولة لإعادة نجاحهم كفرقة «ميامي» كما حدث مع الفنان شعبان عبدالرحيم، قال: تعاونا مع الفنان شعبان عبدالرحيم بأغنية «ملكش دعوة بيها»، وهناك فارق كبير، فتعاوننا مع عبدالرحيم كان في أغنية خفيفة وترسم البسمة على وجوه المستمعين أو حتى من شاهدوها مصورة، لكن التعاون مع توفيق بأغنية «فيكم إيه» هو عمل ذو طبيعة خاصة تحث على الوحدة وترسل رسائل بهذا المعنى وتؤكد عليه.

وأكد خالد الرندي انه غير مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه ليس من المهتمين بها، حتى إن حساباته لا يهتم بالتفاعل معها بصورة مستمرة ولا يستخدمها حتى في وضع الإعلانات.