مواكبة منها لعيد الميلاد المقبل، تتحضر الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ لإطلاق ألبوم خاص بالمناسبة يتضمن ثلاث عشرة أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، بعضها أغان عالمية معروفة والبعض الآخر أغان جديدة، إضافة إلى أغان من مسرحية «وقام في اليوم الثالث»، والألبوم من إنتاج الموسيقي ​أسامة الرحباني​.

وبعد كشفها مؤخرا عن غلاف الألبوم الذي يحمل عنوان «هلليلويا»، طرحت طوجي الفترة القليلة الماضية إحدى أغنيات الألبوم بعنوان «صوت العيد».

وحاليا تستعد طوجي أيضا لتكون الفنانة اللبنانية الأولى التي ستحيي حفلا جماهيريا في ​المملكة العربية السعودية​، والذي من المقرر إقامته خلال أيام و تنظمه هيئة الترفيه في المملكة.