حان موعد ظهور المواهب الغنائية المرتقبة بأعمارها اليافعة وطموحاتها الكبيرة وآمالها الواعدة، لتسعى إلى تحقيق أحلامها في عالم الغناء والنجومية والشهرة، وذلك ضمن الموسم الثاني من البرنامج العالمي بصيغته العربية «The Voice Kids» على شاشتي «MBC1» و«MBC مصر»، وما أن يضغط النجوم - المدربون الثلاثة: كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، على الجرس الأحمر، حتى تستدير مقاعدهم اعترافا بالموهبة الأبرع أداء والأقدر إطرابا، ولسان حالهم يقول: «أريدك- I Want You» لنخبة من المشتركين اليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 عاما.

إذا، ابتداء من غدا السبت، يخوض المشتركون اليافعون، من على منصة «The Voice Kids»، أول اختبار غنائي حقيقي لهم أمام أسماع المدربين - النجوم، ليتحدد أي منهم سيتمكن من اجتياز المرحلة الأولى، أي «الصوت وبس» وهي مؤلفة من 6 حلقات، وبالتالي الانتقال إلى «مرحلة المواجهة» من 3 حلقات، تمهيدا للتنافس على لقب البرنامج «في الحلقة العاشرة الختامية المباشرة».

وفي غضون ذلك، يستقبل مقدما البرنامج ناردين فرج وبدر آل زيدان المشتركين مع ذويهم قبيل اعتلائهم المسرح وبعيد انتهائهم من أداء وصلاتهم الغنائية، فيما يسعى النجوم - المدربون الثلاثة إلى إقناع المواهب الأبرز بالانضمام إلى فرقهم، إذ يحاول كل منهم الاستئثار بأفضل الأصوات التي تخدم استراتيجيته في تنويع الألوان الغنائية ضمن فريقه، ما قد يمنحه فرصا أكبر للفوز باللقب في نهاية المطاف، أما إخراج البرنامج فيعود إلى جنان منضور.

وبينما تستعد العشرات من المواهب اليافعة المتأهلة إلى البرنامج، والتي تم انتقاؤها خلال تجارب الأداء بعناية من بين الآلاف من نظيراتها المتقدمة، لإشعال المسرح تنافسا وملء قلوب المشاهدين حماسة وإسماعهم طربا، فإن أبرز ما يميز الموسم الثاني من «The Voice Kids» عن بقية برامج المواهب عموما والبرنامج الأم «The Voice» خصوصا، يكمن في هيكلية البرنامج التي تأخذ بعين الاعتبار القيمة الإنسانية العالية لمفهوم «الطفولة»، إذ تضع بنية البرنامج في طليعة أولوياتها الاحتياجات النفسية والعاطفية للأطفال المشاركين، مع ما يتطلبه ذلك من تعامل خاص ومدروس معهم من قبل المدربين - النجوم وفريق عمل البرنامج والقيمين عليه، يأتي كل ذلك بإشراف أخصائيين تربويين بهدف إعداد المشتركين نفسيا وعاطفيا لمراحل البرنامج، بما تتضمنه من استبعاد من المنافسة حينا وتأهل لمرحلة أخرى أحيانا، ومن ثم النجومية وخصوصيتها لاحقا، مع ضرورة الحفاظ على براءة الطفولة والصحة العاطفية والنفسية للأطفال، وهو ما أشاد بنجاحه النقاد في الموسم الأول من البرنامج على شاشتي «MBC1» و«MBC مصر»، ويسعى إلى تكريسه الموسم الثاني.