خلود أبوالمجد

بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية ماهر الخير وعدد كبير من جمهور الجالية اللبنانية وممثلة وزارة الثقافة اللبنانية نوال المكاري والفنان مجدي المشموشي وممثلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لشؤون السينما فاطمة الحسينان، اختتمت أمس الأول أنشطة الأسبوع الثقافي اللبناني على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بعرض فيلم «وينن» الذي يتناول الأبعاد الإنسانية والسياسية لملف مفقودي الحرب بأسلوب مميز وراقٍ للغاية من خلال تسليط الضوء على مرارة الحرب التي أحرقت قلوب العديد من هذه العائلات وسواها.

«وينن» من كتابة الفنان اللبناني الموهوب في التمثيل والكتابة والإخراج جورج خباز الذي أبدع في معالجة هذه القضية من خلال السيناريو المميز والمحبوك بطريقة مؤثرة جدا، لاسيما ما ورد في الخاتمة التي فاجأت الجميع ولامست المشاعر الإنسانية والضمير من خلال مشاركة أهالي المفقودين الحقيقيين الذين لايزالون يعتصمون وسط العاصمة بيروت.

وما أسهم في نجاح هذا الفيلم أيضا هو الاختيار الناجح لمجموعة من ألمع الممثلين والممثلات على الإطلاق وهم «لطيفة ملتقى، أنطوان ملتقى، كارول عبود، رودريك سليمان، تقلا شمعون، ليليان نمري، ديامان بو عبود، كارمن لبس، ايلي متري، ندى بو فرحات، طلال الجردي، جوليان فرحات، وزياد صعيبي» الذين خدموا هذه القضية الإنسانية السامية من خلال نجاحهم في إبراز حقيقة المعاناة واللوعة التي تعصف بقلوب الأهل، لاسيما الأمهات والأخوات والزوجات من فئات عمرية ومناطقية مختلفة توحدهن وتجمعهن هذه الحسرة واللهفة في معرفة مصير أبنائهن، لا بل انتظارهن أي خبر عن أحبة فقدوا أثناء الحرب الأليمة البغيضة وتجرعن كأسها المرة من دون أي دلالة تذكر أو إشارة تثلج قلوبهن عن كونهم على قيد الحياة أو موتى.