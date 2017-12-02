عبدالحميد الخطيب

زفت النجمة هبة الدري لجمهورها خبر قدوم مولودها الثاني من زوجها الفنان نواف العلي، ونشرت هبة على «انستغرام» صورة لها وهي حامل مع ابنها الأول «بدر»، وكشفت عن الاسم الذي أطلقته على مولودها الثاني وهو «فهد»، وكتبت: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته فهد، أسأل الله أن يرزقني بره ويجعله قرة عين لي، اللهم اجعله من أهل الصلاح، وقر عيني به واجعله من البارين»، وانهالت التعليقات المهنئة من نجوم الفن والجمهور والتي تبارك لها قدوم مولودها الجديد.

«الأنباء» هاتفت الدري للاطمئنان على صحتها، حيث قالت انها بخير، وقد خرجت من المستشفى امس بعد ان خضعت للملاحظة لعدة ايام للاطمئنان التام عليها وعلى مولودها «فهد».



وتابعت: الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، لقد عدت الى بيتي أمس، ومن خلال «الأنباء» أشكر كل من سأل عني سواء بالاتصال او بالرسائل او من خلال «السوشيال ميديا»، مشددة على ان شعور الأمومة لا يعوض.

وعن اعمالها الفنية القادمة، كشفت عن وجود نصين معها كانت تقوم على قراءتهما في فترة الولادة، لكن آلام الوضع داهمتها، ما اضطرها الى تأجيل القراءة حتى تسترد حالتها الصحية، مستدركة: النصان جميلان وسأختار احدهما للمشاركه فيه رمضان المقبل، مشددة على انها تبحث دائما على الأدوار التي تترك أثرا في نفوس المشاهدين وتضيف بصمة الى مشوارها الفني.



وأردفت: بعد هذه الفترة الطويلة في الوسط الفني والثقة التي بنيتها مع جمهوري العزيز، لا بد ان أدقق كثيرا في اي دور اجسده حتى لا أقع في النمطية والتكرار، لافتة الى أنها تحرص ايضا على التواجد في شهر رمضان المبارك بأعمال مختلفة شكلا ومضمونا.

الجدير بالذكر أن من آخر أعمال النجمة هبة الدري التي عرضت كانت من خلال مسلسلين عرضا رمضان الماضي ولقيا أصداء رائعة الأول «كحل أسود قلب أبيض» مع المخرج محمد دحام الشمري، والثاني «إقبال يوم أقبلت» مع المخرج منير الزعبي.