الفيلم واقعي ..وعناصره الفنية تنافس الموجودة في الأفلام العربية



سماح جمال

أعرب الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي عن سعادته بالأصداء الإيجابية والنجاح الذي حققه فيلمه «الجولة الأخيرة»، مؤكدا ان هذا النجاح الكبير قد يجعلهم يفكرون في تقديم جزء ثان منه.

وفيلم «الجولة الأخيرة» من تأليف خليفة الفيلكاوي وانتاج وإخراج عمار الموسوي ويشارك فيه مجموعة من النجوم الى جانب الطليحي وهم «شهاب حاجيه، نيرمين ماهر، شوق، سليمان عيد، منال الجارالله».



واعتبر الطليحي في تصريح لـ «الأنباء» ان الهجوم غير المبرر الذي بدأ على الفيلم قبل عرضه يرجع الى عدم رغبة البعض في نجاح فيلم كويتي، وقال: لكنني بعدما رأيت ردود الفعل على وجوه الجمهور في العرض الخاص وبكاء بعضهم من شدة التأثر بأحداث الفيلم شعرت بارتياح كبير، خاصة انهم شعروا بأن الفيلم واقعي وقريب منهم، فالعناصر الفنية من ألوان وتصوير ومونتاج ومؤثرات بصرية وصوتية كانت مبهرة وتنافس تلك الموجودة في الأفلام العربية، وهذا الأمر كنا حريصين عليه منذ بداية عملنا.



وتابع: بحكم الصداقة التي تجمعني بالمنتج والمخرج عمار الموسوي ناقشنا الكثير من مراحل صناعة «الجولة الأخيرة» وتنفيذه، وقد اعطاني المساحة بتنفيذ الكثير من الأفكار التي جاءت في النهاية لمصلحة الفيلم، ومنها اكتشافي انا والمؤلف خليفة الفيلكاوي للفنان مروان ولقرب الشبه بينه وبين الفنان «سيلفستر ستالون» قمنا بتوظيفه بصورة مناسبة وصحيحة في الفيلم.



من ناحية أخرى، كشف الطليحي عن مشاركته في مسلسل «اواخر الشتا» وهو من إخراج فيصل العميري وإنتاج حسين دشتي.