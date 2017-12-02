بحضور 3000 فرد ما بين سيدات وفتيات من مختلف الأعمار، امتلأت قاعة مسرح الهيلتون في جدة لحضور حفل «معا أبدا» الذي أقيم بدعم من هيئة الترفيه بالسعودية وحقق نجاحا كبيرا لم تتوقعه بلقيس ما جعلها تبكي من سعادتها، خاصة لما وجدته من حماسة الحضور وترديدهم لجميع أغنياتها من أول مقطع حتى نهاية كل أغنية تغنيها.

ووجهت بلقيس رسالة شكر للجمهور الذي حضر الحفل أولا وللشركة المسؤولة عن تنظيم الحفل وجميع الرعاة والمنظمين والقائمين بهيئة الترفيه، الذي يعد الأول في تاريخ السعودية، واعتبرته انتصارا قويا لنساء السعودية للحصول على حقوقهن في الاستمتاع بالموسيقى والفن من دون أي قيود، معتبرة هذا الحفل هو البداية لسلسلة حفلات غنائية أخرى ستشهدها جدة في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة للصور التي ظهرت فيها بلقيس وهي ترتدي «سلكا مضيئا» فوق الفستان، فكشفت بلقيس عن أنها تحب دائما أن تظهر بأفكار مختلفة وجديدة، وهو جزء من تصويرها لفوتوشوت جديد خاص بالحفل.

من جانب آخر، وجهت بلقيس فتحي، في تصريحات صحافية لها، نصيحة خاصة للمرأة الحامل باستخدام زيوت جوز الهند للحفاظ على بشرتها خلال فترة الحمل، خاصة انها تتعرض للإرهاق، لافتة الى أن على كل حامل أن تعتني ببشرتها جيدا خلال هذه الفترة وزيوت جوز الهند هي الأفضل لأي امرأة حامل.