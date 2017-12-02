وافقت الفنانة دنيا بطمة على المشاركة في تصوير سهرة فنية سيتم بثها ليلة رأس السنة على شاشة القناة الأولى المغربية.

وذكرت تقارير صحافية ان دنيا ستغني في هذه السهرة أحدث أغانيها في حفل قدمت من أجله خصوصا بطلب من قطاع المنوعات بالتلفزيون المغربي الذي صور السهرة في استديو «عين الشق» بالدار البيضاء، كما ستحل دنيا ضيفة كذلك على «سهرة النجوم» التي يعدها الإعلامي محمد السعودي وتقدمها زوجته مريم القصيري.

وكانت دنيا قد وصلت الى المغرب الاثنين الماضي من أجل تصوير سهرة رأس السنة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من النجوم.