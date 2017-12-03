يتواجد الفنان الأردني إياد نصار حاليا في مصر، إذ حرص أخيرا على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائي، كما أنه يستعد للبدء في تصوير دوره في فيلم «تراب الماس» الذي تعاقد عليه في الفترة الأخيرة، والذي من المقرر أن يبدأ بتصويره خلال أيام، إضافة إلى أنه يدرس العروض المقدمة له للمنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل، حيث عرض عليه أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، بعد اعتذاره عن مشاركة الفنانة المصرية نيللي كريم في بطولة مسلسلها «اختفاء».

ونصار مرشح للمشاركة في عمل جديد بعنوان «أهو ده اللي صار»، ومن المقرر أن تؤدي البطولة النسائية فيه النجمة المصرية روبي ومن إخراج السوري حاتم علي، والعمل تأليف الكاتب المصري عبدالرحيم كمال، الذي أكد في تصريحات له أن إياد من المرشحين بالفعل، لكنه أشار إلى أنه لم يتعاقد رسميا حتى هذه اللحظة، موضحا أن هذا الأمر من المقرر إنهاؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري حاليا التعاقد مع أبطال العمل.

ويبدو أن مشاركة الفنان إياد نصار للفنانة روبي لم تقتصر فقط على مسلسل «أهو ده اللي صار»، حيث ستخطفه ليشاركها بمسلسل آخر تعده الكاتبة السورية نور شيشكلي وتشرع في إنتاجه المنتجة المصرية مها سليم.

ومن الأعمال الذي رشح لها أخيرا أيضا إياد نصار هو مسلسل «مداح القمر»، الذي يعد تجسيدا لشخصية الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وهو من تأليف محمد الرفاعي، وإخراج مجدي أحمد علي الذي أوضح، بحسب موقع «نواعم»، أنه رشح بالفعل إياد نصار لتجسيد شخصية بليغ حمدي، ولفت إلى أنه يستقر على باقي الأبطال، حيث سيكون العمل من إنتاج مشترك بين قناة «DMC» ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

ويشارك إياد نصار في مسلسل أميركي يحمل عنوان «دي لوميينغ تاور»، ويظهر في حلقتين فقط من حلقات العمل، الذي تدور أحداثه حول أحداث 11 سبتمبر، حيث يجسد شخصية مواطن عربي يدعى «أمين»، ومن المقرر عرض هذا العمل في العام 2018.