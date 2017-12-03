أكدت الكاتبة اللبنانية منى طايع أنه تم الاتفاق مع الممثل يورغو شلهوب لكي يحل مكان الفنان رامي عياش في مسلسل «حبيبي اللدود». ورداً على المعلومات التي تحدثت عن انسحاب المخرج محمود الدوايمة واستبداله بالمخرج سيزار الحاج خليل، قالت طايع: «لا أعرف من أين يخترعون الأخبار، بالنسبة للمخرج محمود الداويمة لم ينسحب بل أنا اعتذرت منه، لأنني لم أنسجم معه».

أما عن موقفها مما قيل بأن الانسحابات المتتالية من المسلسل واستناد البطولة النسائية الى الممثلة الشابة جوان حداد، يمكن ان يؤثر على ثقة المشاهد ومحطة lbc بالعمل، ردت: «أنا أتعامل مع محطة الـ lbc قبل رامي عياش ومحمود الداويمة وبعدهما، الى ذلك فإن العمل لا يعتمد على البطولة المطلقة، بل فيه 3 بطولات نسائية و3 بطولات رجالية».

وحول أسباب انسحاب رامي عياش من العمل قالت الكاتبة منى طايع: «رامي في مسلسل «امير الليل» كان محاطا بممثلين كبار ولهم تاريخهم الفني العريق والكبير وهذا ما جعله يشعر بالأمان، أما بالنسبة إلى مسلسل «حبيبي اللدود» فهو عمل شبابي يدور حول الحرب والمقاتلين، ولذلك لا يمكننا إلا الاستعانة بممثلين شباب ولديهم تجارب صغيرة في التمثيل، هذا الامر أخاف رامي لأنه يعتبر أنه ليس ممثلا محترفا، مع انني كنت أثق به أكثر مما يثق هو بنفسه كممثل، وكنت أرى أنه يستطيع أن «يشيل» المسلسل، خصوصا انني استعنت بعناصر جيدة، لكن رامي عياش خاف وفضل الانسحاب».

وعن السبب الذي جعل رامي يتراجع بعد أول يوم تصوير، وليس قبل البدء بالتصوير، أجابت بثلاث كلمات: «تراكمات خلافية، تفاصيل».