دمشق - هدى العبود

كشفت الفنانة صفاء سلطان لـ «الأنباء» أنها تقف أمام عدسة المخرج عمار تميم كبطلة لمسلسل «الليلة الأولى» للعب دور البطولة من خلال أحداث المسلسل على مدى ثلاثين حلقة من الكوميديا المسلية والمرفهة عن النفس، حيث سيكون الأبطال نزلاء الفندق المختص باستقبال الأعراس، إضافة إلى استقبال عدد كبير من الفنانين على أساس أنهم ضيوف، ومن هنا تتشابك الكوميديا المسلية لتكون بلسما بعد الحزن الذي عشناه على مدار سبع سنوات.

كما أعربت سلطان لـ «الأنباء» عن سعادتها بالموسم الرمضاني المقبل فقالت: «الليلة الأولى» يعتبر العمل الثاني وهو عمل مشترك كما انتهيت من أداء دوري بمسلسل «مدرسة الحب» كاشفة انه سيتم عرضه قبل شهر رمضان المبارك.