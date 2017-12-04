أحمد الفضلي

«العمر مجرد رقم» بهذه العبارة اجاب النجم خالد امين عن السبب حول عدم تردده في ذكر عمره على الهواء مباشرة، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 46 اثناء مشاركته في تقديم احدى حلقات البرنامج الاجتماعي «مختلفون» الذي يقدم اسبوعيا على الهواء مباشرة كل يوم جمعة على قناة «ATV».

وقال امين خلال حديثه لـ«الأنباء»: الشخص يعيش عمره الفعلي بعدد ما يكتسب من ثقافة وخبرة، موضحا ان الحسد موجود ومذكور بالقرآن لكن رب العالمين الحافظ واكرم وقادر على رد أي عين. وعن اسباب اضرابه عن الزواج رغم وصوله لهذا العمر، رد: ان الزواج سنة الحياة، لكن الوقت لم يأت بعد لكي اقدم على هذه الخطوة، ومسألة ان يتزوج الشخص في حال تقدمه بالعمر ليست قاعدة بالنسبة لي، ومازلت ارى نفسي شابا ولله الحمد. ووجه امين الشكر لكافة اصدقائه وزملائه في الوسط الفني ممن بادروا بتهنئته بعيد ميلاده من خلال التواصل معه عبر الهاتف او التهنئة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول ردود الافعال التي واكبت برنامج «المختلفون»، ذكر امين: حصد البرنامج ردود افعال جيدة في الموسم الاول الذي اوشك على نهايته بفضل توفير طاقم العمل وادارة البرنامج لكافة الامور التي يحتاجها اي برنامج لتحقيق النجاح، خصوصا في الظهور الاول، ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض الملاحظات التي التمسناها مع ادارة القناة وسنعمل على تجاوزها في الموسم المقبل في حال كان هناك مشروع لتقديم نسخة جديدة للبرنامج في الدورة البرامجية المقبلة.

وفيما يتعلق بأحدث اعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «عزوتي» قال انه انتهى من تصوير مشاهده في هذا العمل الذي يشكل تجربة جديدة بالنسبة له ولعدد كبير من النجوم المشاركين في المسلسل، مشيرا الى انه يجسد شخصيتين، حيث يتطرق العمل لحقبتين زمنيتين الاولى في السبعينيات والاخرى في الزمن الحالي، الامر الذي يجعل شخصيته تتغير بحكم تغيرات الفترة الزمنية.