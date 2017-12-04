بشار جاسم

بعد العديد من البروفات اليومية، انسحب الفنان الشاب فواز حمد بدر من مسرحية «أحلام الشوارع» للمؤلف عثمان الشطي والمخرج عبدالعزيز صفر وبطولة يعقوب عبدالله، سماح هنادي الكندري، محمد الحداد، شهد عبدالله وسعود بوعبيد.

«الأنباء» هاتفت فواز لمعرفة تفاصيل الانسحاب، حيث قال: «كنت سعيدا جدا بالمشاركة في مسرحية «أحلام الشوارع»، وسعيد بكاست المسرحية اللي وقفوا معاي وساندوني، لكن للأسف عندي اختبارات للجامعة خارج البلاد في نفس توقيت عرض المسرحية في شهر فبراير، ولا توجد أي خلافات مع كاست المسرحية ولكن الظروف كانت ضدي بعد تغيير موعد الاختبارات».

وعن جديده بالدراما يقول: «يعرض لي حاليا مسلسل نهاية حلم على شاشة «mbc» المشفرة، وهو من تأليف دخيل النبهان وإخراج خالد الفضلي، وبطولة أحمد السلمان، انتصار الشراح، عبدالله بوشهري، خالد البريكي وأمل العوضي، وأجسد فيه دور شقيق الفنان خالد البريكي وعندي هواية عزف العود وتحدث مشاكل بيني وبين البريكي بسبب العادات والتقاليد».