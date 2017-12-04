دلال العياف

هو شاعر قدير، أثرى مكتبة إذاعة وتلفزيون الكويت بأحلى الغنايات التي ثبتت أقدام بعض الفنانين في الساحة الفنية من خلال التركيبة الجميلة التي جمعت بين الكلمة الراقية الكويتية الصحيحة وبين الجملة الموسيقية والأصوات التي أكدت على روعة الاغنية وخلودها، فمن منا لا يصفن مع ذكرياته ويتغنى ويدندن بـ «سر حبك بدمي يا حبيبي سرى» التي شدا بها صاحب الصوت الشجي محمد المسباح، ويدق القلب عندما ننصت للسفير عبدالله الرويشد وهو يقول «تعذرلي ولو فرضنا»، ونطرب عندما يدندن له الصوت الساحر عبدالمجيد عبدالله «تدلل يا قمر» للراحل القدير طلال مداح، وطبعا بلبل الخليج نبيل شعيل وغنايته الجميلة «جانك تبيني» و«لايق عليك لايق»، وحتى الكلمة الخفيفة واللي تدش القلب من خلال تعاونه مع فرقة ميامي، والكثير من أرشيف راق يمتلكه الشاعر القدير احمد الشرقاوي، واليوم لم ينس الامارات من حبه وقلمه فخط بحبر من ذهب كلماته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 46 لدولة الإمارات الحبيبة وهي بصوت نبيل شعيل وألحان ضاري المسيليم وتم تقديمها كإهداء من الكويت الى الامارات بروح الحب والتقدير والوفاء الأخوي.

وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الشاعر القدير احمد الشرقاوي: «أتقدم بشكر كبير لجريدة كبيرة لها تاريخ عريق يصف معنى الكلمة الحقيقية والصفاء في التعبير ومتابعة الفن والفنانين وهي «الأنباء»، وأيضا أبارك للدولة الحبيبة الشقيقة الامارات بعيد اتحادها الـ 46، ولكن ما يثلج صدري ويسعدني هو ان الخبر الذي أحببناه بكل جوارحنا ونسعى من اجله قد تحقق، وهو عودة الكرة الكويتية الى الساحة الدولية، وبهذه المناسبة، اللي تجعل منا نطير فرحا، جهزنا غناوي جديدة احتفالا وفخرا بعودة رفرفة علمنا في المحافل الدولية، واعتزازا بالرياضة الكويتية التي لها تاريخ عريق ستعود اليوم، وأنا واخوي القدير يوسف المهنا حضرنا غناوي ان شاء الله تحوز رضاكم يا رب بعد أزمة التوقف الرياضي مؤخرا».

وأضاف الشرقاوي: «كما تجمعني أعمال مع د.عبدالرب ادريس، وهناك تعاون من نوع خاص، وهو تجهيز لالبوم سيصدر في عطلة الربيع المقبلة بإذن الله، يضم 6 أغنيات، منها أغنية من كلماتي وألحان عبدالرب، ويقول مطلعها: «مو غلط اني اعتذر وقت الغلط.. الغلط اني أكابر وانسحب، المحبة جملة ما فيها نقط.. ما ظن يفهمها غير اللي يحب».