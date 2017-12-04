وجهت ادارة فرقة المسرح الكويتي الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حفل تكريم فريق عمل مسرحية «عطسة» بعد فوزهم في مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ24 وحصولهم على الجائزة الذهبية وسط منافسة قوية من الفرق المسرحية العربية المشاركة في هذا المهرجان الذي انتهت انشطته الثلاثاء الماضي.

ويقام حفل التكريم تحت رعاية وحضور الأمين العام للمجلس للوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة ورئيس فرقة المسرح الكويتي الفنان القدير أحمد السلمان وبحضور فريق عمل المسرحية وعدد من الفنانين والاعلاميين، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر الفرقة بمنطقة السالمية.