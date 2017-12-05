أحمد الفضلي

تستعد الفنانة شوق لتنفيذ عدد من مشاريعها الفنية الخاصة بالفترة المقبلة والتي ستشهد اطلالتها في عمل تلفزيوني ذي طابع كوميدي وعمل مسرحي استعراضي خلاف عرض آخر تجاربها السينمائية والمتمثل بالفيلم السينمائي «الجولة الأخيرة».

واعربت شوق عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد وبقوة للساحة الفنية من خلال ثلاثة اعمال متنوعة ما بين مسرح وسينما وتلفزيون، وقالت لـ«الأنباء»: غالبا ما يسعى الفنان لعدم الغياب عن جمهوره والتواصل معهم من خلال أعمال تكسب رضاهم لكن الظروف احيانا تحول دون ذلك، وقد حرصت على العودة بأعمال من الوزن الثقيل، اولها تجربة سينمائية شاركت من خلالها العديد من نجوم الساحة الفنية الشبابية وهي فيلم «الجولة الاخيرة» الذي بدأ عرضه مؤخرا، ونجح ومنذ اول ايام افتتاح العروض حصد اعجاب عدد كبير من الفنانين والاعلاميين، حيث كنت احد حضور اول العروض والتمست هذا الاعجاب الذي اسعدني وأسعد كافة فريق العمل.

وفيما يتعلق ببقية الأعمال ذكرت شوق انها تترقب عرض عملها الاخير «حبيبي حياتي» الذي يشهد عودتها من جديد لمشاركة جروب الفنان حسن البلام بعد غياب استمر لفترة ليست بالقصيرة، حيث كانت اخر تجربة لها مسلسل «فص كلاس» الذي حمل الطابع الكوميدي، وهي تجربة ستكون مشابهة للمسلسل المقبل الذي يرصد فترة السبعينيات، موضحة انها تجسد من خلال هذا العمل شخصية فتاة جامعية تسعى الى ان تعيش قصة حب رومانسية وهادئة لكنها تصطدم ببعض الامور التي تحمل الطابع الكوميدي.

وعن اخر اعمالها افادت بانها وقعت مؤخرا عقد انضمامها للمسرحية الاستعراضيـــة «رحلة السندباد» التي ستجمعها مع نجوم مسرح الفنان محمد الحملي والذي سبق ان شاركته في العديد من المسرحيات منها «البومه» «وعودة السلاحف»، ويعد العمل الرابع لها مع الحملي، موضحة انها تلعب شخصية «ياسمين» والتي وصفتها بالاستعراضية الغنائية، مضيفة انها اعجبت بدورها لكونه يمنحها المساحة الكافية لاظهار موهبتها وقدراتها.