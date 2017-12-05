دلال العياف

الوطنية روح تنبض في كل انسان يحب وطنه وحكومته وشعبه بإخلاص، فالقلب دكان وكل له مكان في هذا القلب، ولكن الحيز الاكبر فيه تحتله الكويت الحبيبة التي تتغلغل في قلب ملحن الجيلين فهد الناصر، فكم من غناية وطنية قدمها لهذا الوطن الذي يستاهل الكثير، واليوم الكويت تجمع حبايبنا من دول مجلس التعاون ليروا ما الافضل لوحدة خليجنا وترابطه وتعاونه، وبهذه المناسبة يقدم الناصر أغنية جديدة يقول مطلعها: نبض الخليج اليوم في عز الكويت... وامالنا كلها اتطوع على الخير.. يا مشرفين الدار نورتوا البيت... قرت عيون الكل بأحلى التباشير.. دار الصباح اتجمع وأغلى الاخوان.. خليجنا واحد وشعبنا واحد.. حكام وأهل وعزوة وربع واقراب.. بالدم والجيرة وعشرة عمرنا.. يجمعنا في وصلكم حب وانساب.. واليوم هذا بالسعادة غمرنا.



وصرح فهد الناصر لـ«الأنباء»، قائلا: «كل ما نقدمه لأجل عين الكويت شوي ولا نوفيها قدرها، وشلون اذا كانت جامعة حبايبنا من مختلف دول مجلس التعاون واحنا اللي طول عمرنا على لسانا حجوة خليجنا واحد، دائما وأبدا الوفا في قلوب الكويت والكويتيين والخليج باسره لان احنا عود من حزمة، ومهما سوينا ما نوفيها جزاها، فالتعبير بهالغنايا اقل شي نقدمه، ولو بيدي اسوي اكثر واكثر».

وتابع: «جهزت الكلام واللحن وبلغت اخوي الفنان احمد الحريبي وغناها بقمة الروعة، وهذي الغنايا من انتاجي الخاص، وهذا اقل واجب، ودائما وقت المواقف لازم نوقف، وما للصلايب الا اهلها، وطبعا ما انتظرت دعم لان الله هو الداعم الاول والاخير، ولعيون سيدي صاحب السمو الأمير كل شي يهون وحلو على قلوبنا، وان شاء الله تكون لايقة بضيوفنا الاحباء من خليج المحبة».