مفرح الشمري

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يحرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على توثيق علاقاته مع جميع السفارات الموجودة في البلاد لتعريف الجمهور الكويتي بفنونها وثقافتها، لذلك تبنت مراقبة السينما بالمجلس «أسبوع أفلام آسيان» الذي انطلق الحفل الخاص به مساء امس الاول على خشبة مسرح مكتبة الكويت الوطنية بمشاركة 9 سفارات آسيوية، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي ومستشار إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية فيصل المطيري وسفير جمهورية الفلبين رئيس لجنة الآسيان ريناتو بو فيلا ومدير مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل ومراقب السينما بالمجلس فاطمة الحسينان وعدد كبير من العاملين بالسفارات التسع الآسيوية.



بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من مراقب السينما بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فاطمة الحسينان بالحضور، حيث أوضحت ان هذه الاحتفالية تأتي كثمرة تعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسفارات دول آسيا الصديقة وذلك بهدف التعرف على ثقافة تلك الدول عبر سلسلة من الأفلام السينمائية المتنوعة والتي تنقل صورة مصغرة عن مجتمعات تلك الدول الآسيوية الصديقة.

من جانبه، ألقى سفير جمهورية الفلبين الصديقة رئيس لجنة الآسيان ريناتو بو فيلا كلمة أشاد فيها بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإقامة أسبوع أفلام الآسيان، مثمنا الجهد الذي قام به القائمون في لجنة الآسيان التي تمثل تسع سفارات آسيوية باختيار افلام سينمائية روائية ووثائقية قصيرة بالإضافة الى أفلام دراما تناقش موضوعات مهمة في دول آسيا.



وبعد ذلك كرم سفير جمهورية الفلبين الصديقة ريناتو بو فيلا الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي والمستشار بوزارة الخارجية فيصل المطيري ومدير مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل على جهودهم في احتضان هذا الأسبوع الذي سيستمر حتى 8 الجاري، ثم عرض فيلم ماليزي بعنوان «الشرطي ايفو» وهو فيلم كوميدي حركي لأصدقاء في الشرطة الماليزية من إخراج غاز ابو بكر وبطولة شهيزي سام وزيزان رزاق ونورا دانيش وميمي ارنيدا ووان حنفي سو وبابلواميرول، وهو من إنتاج 2015.

والفيلم يروي قصة اثنين من رجال الشرطة هما المحقق «خاي» والمحقق «ساني» ولكل منهما شخصية مختلفة عن الآخر لكنهما مضطران للعمل معا من أجل إسقاط عملية تهريب مخدرات.



يذكر أن الافلام المشاركة في أسبوع أفلام الاسيان هي «جميلات كايان» ميانمار، «حبيبي وأينون» أندونيسيا، «ما المميز جدا في رينا» بروناي، «أفرتور» تايلند، «نوفا» ماليزيا، «الحب الوحيد» جمهورية لاو، «مرحبا بكم في فيتنام» فيتنام وأخيرا فيلم «بلدي» جمهورية الفلبين.