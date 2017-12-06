يقيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأحد المقبل مؤتمرا صحافيا للكشف عن أنشطة الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي الذي سينطلق خلال الفترة من 12 إلى 22 الجاري، ويقام المؤتمر الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة عبدالرزاق البصير بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث سيتحدث خلاله كل من الأمين العام المساعـــد لقطاع الفنـــون والمســـارح د.بدر فيصل الدويش، مدير المهرجان أحمد التتان.

ويتضمن المهرجان عروضا مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للفرق المسرحية الأهلية العربي، الكويتي، الشعبي، الخليج العربي، إلى جانب مشاركة فرق خاصة وجهات أكاديمية، وندوات فكرية وتطبيقية، وحضور مجموعة من ضيوف المهرجان من الشخصيات المسرحية الخليجية والعربية.