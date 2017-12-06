دلال العياف

عندما تكتظ قاعات المسارح الخليجية بجمهور غفير لا حدود له وليس له رقم معين، ويتوافد «السميعة» ومحبو الطرب الأصيل من كل مكان لمتابعة حفلات فنانيهم المفضلين من مختلف البلدان العربية، وهنا لا تحلو مناسباتنا إلا بأصوات لها باع طويل في الساحة الغنائية، رخيمة، طربية، أصواتها تمتع مسامعنا وتدق باب قلوبنا، بإحساسها العالي ومستواها الرفيع.

وسفيرنا عبدالله الرويشد يمثل الأرض الكويتية الطيبة، ويصول ويجول بحسه الذي تغلغل بداخلنا، وأرشيف أغنياته التي تعلقت بها مشاعرنا، ليطربنا بفنه الراقي، وهو يستعد لإحياء حفل في الدمام بالمملكة العربية السعودية، ليكون حفلا غير، كله طرب أصيل، فعندما يضع الرويشد قدميه على خشبة المسرح فبالتأكيد سوف يشدو بأروع الأغنيات التي يسعدنا طوال مشواره الفني بأعذب كلماتها وأرقى الألحان.

وصرح الرويشد لـ «الأنباء»، قائلا: «يشرفني ويسعدني، أني بحيل الله سأقف على مسرح بالدمام شهد الكثير من المحافل الراقية، وإخواننا السعوديون لهم كل المحبة الخالصة والتقدير، ونحن في تلك الأرض نشدو طربا ونقدم لهم كل الأغنيات اللي إن شاء الله تطيب الخاطر، لان الجمهور السعودي ذواق، وملزوم احترام أذنه وتقديم ما يسره وبإذن الله راح نجهز الصفوة من الأغنيات، وراح أكون بينهم ومع الصديق الفنان ماجد المهندس بتاريخ 22 الجاري».

جدير بالذكر أن عبدالله الرويشد أحيا العديد من الحفلات في عام 2017 منها في جدة وأيضا دار الأوبرا بالكويت، وفي سوق واقف وغيرها الكثير.