سماح جمال

«أن يكرم صاحب عطاء مستمر لأكثر من نصف قرن، ويقف امام جمهوره ووسط رفقاء دربه»، ذلك كان وصفا مختصرا لليلة اكتملت اركانها في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» عندما احتضنت عرضا لاعمال الصوت الجريح الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر تحت عنوان «ما نسيناك يا بوخالد»، ووثقت فيه بعضا من جوانب رحلة عطاء «بو خالد» من خلال مجموعة من انجح اعماله التي تنوعت في الوانها الفنية كالسامري، الخماري، الليوة، الطمبورة، وغيرها، وتصدى للغناء فيها الفنانون «طارق سليمان، عادل الماس، حنان رضا»، بمصاحبة الفرقة الموسيقية لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بقيادة المايسترو د.أحمد باقر، وبمشاركة الاستعراضيين مع مصممة الرقص ابريزة الرومي، ومشاركة استعراضيين مع مصممة الرقصات نور بهبهاني من مدرسة الكويت للرقص المعاصر.

قدم الحفل الإعلامية القديرة أمل عبدالله، وكانت البداية مع اغنية «غريب» التي شدا بها الفنان عادل الماس، تبعتها اغنية «تأخرتي» مع الفنان طارق سليمان، والأغنية الثالثة «محال» وقدمها الفنان عادل الماس، وجاءت بعد ذلك أغنية «للصبر آخر» بصوت الفنانة حنان رضا، والتي قدمت ايضا أغنيات «عاشق، انا رديت لعيونك، خلك معاي في الراي، يانور عيني»، ومن ثم شدا الماس باغنية «الصوت الجريح» ورافقه الملحن القدير انور عبدالله على خشبة المسرح «بتقسيم عود»، تلا ذلك أغنية «ابوعيون فتانة» وقدمت كديو بين عادل الماس وحنان رضا وسط تفاعل كبير من الحضور وتصفيق استمر حتى نهايتها، وعادت بعدها حنان رضا لتقدم اغنية «رد الزيارة»، ثم جاءت «ما نسيناه» وكانت «تريو» بين الثلاثة فنانين لتكون مسك ختام الليلة.

ووسط هتافات الجمهور بعبارات «عاش بوخالد» و«ما نسيناك» جاء صعود «الصوت الجريح» الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر على خشبة المسرح وسط الفنانين والاستعراضيين والملحن القدير انور عبدالله والشاعر القدير عبداللطيف البناي ليرحب بجمهوره، وتحدث لهم قائلا: «اذا سألتوا منو اسعد واحد؟ انا اسعد واحد، اسعدتموني، ومشكورين يا حبايبي، وانا جاي اشوفكم انتم الداعم الأول لي، وكل كلمات الشكر ما تكفيكم، اسعدتموني طول حياتي، والفضل لكم وانتم داعمين لي، ورفيق دربي الشاعر عبداللطيف البناي اللي ما اكتملت رحلتي الا به، والموسيقار انور عبدالله، واتمنى نلتقي في اعمال قادمة ان شاء الله».

ولم يكن ليكتمل الحفل ويخرج بتلك الصورة المبهرة اللائقة بهذا الحدث لولا اكتمال العناصر الفنية من ناحية الإضاءة والمؤثرات الصوتية والبصرية وغيرها من العناصر الفنية التي تولتها «59 برودكشنز»، وسبق ان تعاونوا مع «مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي» في «مذكرات بحار».

الجدير بالذكر ان حفل «ما نسيناك يا بوخالد» يعاد يوميا على مدار ثلاثة ايام وسيكون اليوم الاربعاء هو الاخير له.

الحفل تصدر «تويتر»

تزامنا مع اقامته تصدر حفل اعمال عبدالكريم عبدالقادر موقع «تويتر» وكان «ترند» في الكويت، ويؤكد ذلك على مكانة «بو خالد» «الخالدة» في قلوب محبيه الذين تربوا على اعماله او عشقوها وصاحبتهم.

أمل عبدالله والميكروفون

تعرضت الاعلامية امل عبدالله لموقف «محرج» اثناء تقديمها للحفل حيث تعطل عمل الميكروفون، ولكنها بخبرتها وحنكتها الاعلامية استمرت بالتقديم وسط تصفيق الجمهور، وخلال ثوان تم تدارك الأمر من قبل فريق العمل.

..وتمازح الملحن أنور عبدالله: «أنت أصغر منا»

مازحت الاعلامية القديرة امل عبدالله الملحن انور عبدالله فقالت له انها والفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر والشاعر عبداللطيف البناي جيل واحد وبينهم تقارب في السن، بينما هو اصغر منهم سنا.

حنان رضا.. كادت تقع

بعدما انتهت الفنانة حنان رضا من تقديم اغنية «للصبر اخر» واثناء خروجها كادت تقع ولكنها تداركت الامر.