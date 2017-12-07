لست من المنتجين الذين يغارون من نجاح فنان فيقومون بإقصائه

أحضر لفيلم من تأليفي وإنتاجي

سماح جمال

أكد الفنان والمخرج محمد الحملي أن مسرحية «علاء الدين كوميدي» هي العمل المسرحي الذي يراهن عليه في 2018، معتبرا اياها بمنزلة «الكارت أو الجوكر» لفريق العمل، وانه في حال نجاحها سيستمرون في عرضها خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وقال الحملي: اخترت إعادة شخصية «علاء الدين» كونها معروفة عالمياً ولكن أصولها عربية، وقمنا بالاستعانة بالعديد من الأجهزة والمعدات من الخارج لتنفيذ الطيران وغيرها من الخدع البصرية على الخشبة، والمفاجأة ان المسرحية ستقدم رؤية مغايرة للأبطال وسنقدمهم جميعا بصورة كوميدية.

وأشار الحملي الى أن بروفات المسرحية بدأت منذ فترة ومستمرة لأكثر من 12 ساعة في اليوم، واردف: ستكون أول عروضنا 11 يناير المقبل، وفعليا المجهود والميزانية التي قمنا بتخصيصها لمسرحية «علاء الدين كوميدي» تعادل 8 مسرحيات.

ورأى ان اختياره المتكرر للفنان عبدالله الخضر ليشاركه في أعماله مؤخرا يرجع الى إيمانه بطاقة الخضر التي يجب استغلالها، وقال: كمخرج أو منتج اختار الممثل المناسب للشخصية والعمل، وأرى ان نجاح كل ممثل أو فرد من فريق العمل هو ربح وفائدة للعمل ككل، ولست من المنتجين الذين يغارون من نجاح فنان فيقومون بإقصائه أو تصغير مساحته، بل بالعكس عندما أرى نجاح فنان أقوم بدعمه وأطور من نفسي وأنافسه ولكن بصورة شريفة، وتنعكس بالنهاية على جودة ومستوى العمل المقدم، لافتا الى انه اختار الفنانة شوق كونها الأنسب لتقديم شخصية «الاميرة ياسمين» بالصورة التي أعادت بها كتابتها، وان اختيارها جاء بعد ترشيح ثلاث فنانات قبلها، ولكنها كانت هي الأجدر والأنسب لتقديم الشخصية.

ونفى الحملي خوفه من مقارنة البعض بين «علاء الدين كوميدي» ومسرحية «مصباح زين» التي قدمت في 2012، وقال: لا أرى تقاربا بين العملين، وشخصيا «لا أقارن نفسي بأحد ولا أقارن احد فيني» واعمل وفق معاييري الخاصة، وحتى الموسم الذي سأبدأ فيه عرض المسرحيـــة لم يتعارف عليه كموســـــــــم مــــسرحي، ولا اعتقـــد انــه ستكـــــون فيه عروض مسرحية، الا اذا كانت هناك تحضيرات لذلك من قبل الزملاء.

كما نفى ان يكون اختياره لعرض مسرحية تتحدث عن قصة علاء الدين له علاقة بالفيلم الضخم الذي تحضره شركة «ديزني» الأميركية لتصويره قريبا، وأضاف: لو كنت أريد ان استفيد من هذا النجاح لكنت انتظرت صدور الفيلم ونجاحه ثم قدمت المسرحية.

أعمال درامية

ومن ناحية اخرى، كشف الحملي عن تحضيراته لفيلم سينمائي من تأليفه وإنتاجه وبطولته، ولكنه ما زال في مرحلة التحضيرات الأولية له، وصرح بأن العروض المشاركة في أعمال درامية لا زالت في مرحلة الحديث الشفهي ولم يتم اختيار أي من الأعمال بصورة نهائية للبدء فيها، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بالنجاح الذي حققته مسرحية «فرحة ما تمت» التي عرضها مؤخرا ضمن فعاليات وأنشطة المؤتمر 34 لاتحاد طلبة الكويت الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد تحدث قائلا: لله الحمد الأصداء كانت كبيرة واستطعنا جذب اكثر من ألفي متفرج استمتعوا بوقتهم في الأجواء الكوميدية التي رافقت العرض الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة من الضحك المتواصل.