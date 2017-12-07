اختتمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» مهرجان الفنون والرقص (F.A.D) أمس الأول الذي استمر لمدة 4 أيام بمقر «لوياك» بالمدرسة القبلية من الساعة 6:30 مساء وحتى 9 مساء وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة «لوياك».

قدم الحفل الفنان الكويتي دافي والفنانة كارول سوكي من لبنان بلون شبابي متميز وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والأطفال وأولياء الأمور الذين جاءوا لتشجيع أبنائهم وحرصوا على مشاركتهم لحظات الفوز والمتعة بالعروض التي قدموها خلال فترة المهرجان.

ورحبت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» فارعة السقاف بالحضور وتوجهت بالشكر للجنة التحكيم ورئيسة اللجنة التنظيمية «تني ماتن» وجميع القائمين على المهرجان الذي وصفته بالعمل الصعب والى أولياء الأمور على تشجيعهم ودعمهم المستمر لأعمال «لابا»، مؤكدة حرص «لوياك» على خلق بيئة ثقافية جديدة من نوعها في الكويت.

وتوالت فقرات الحفل لمدة ساعتين تضمنت عرضا مميزا لفريق الباليه للأطفال من أكاديمية «لابا» الذي حاز إعجاب الجمهور، حيث ختموا أداءهم برقص البوبينج والبريك دانس بمشاركة مدرب أول الرقص بالأكاديمية «محمد العيدان»، تلاها رقصة جماعية احترافية «بوبينج» للفرق «Junior» المؤهلة للتصفيات النهائية مع مدرب الرقص محمد العيدان وشاركه الجمهور بالتصفيق الحار.

أدى مدربو الرقص بأكاديمية «لابا» للفنون عروضا مبدعة لفنون الرقص المعاصر، الأولد ستايل، وكرامب، والهيب هوب، والبريك دانس قام بتصميمها كل من المدرب زوكي ومشعل الرومي وميلوني بيريرا ومحمد العيدان كل مع فريقه منفردين، تلتها فقرة متنوعة جماعية للمدربين معبرة عن الحب والسلام في لوحة استثنائية متناغمة الحركات ذات احترافية عالية وروعة في الأداء، ثم أعقب ذلك لوحة استعراضية لفريق «شاكي» الأرمني تماهت فيها الأزياء الأرمنية التقليدية المزركشة والملونة بحركات منتظمة مدروسة، رقصات تنبع من الفلسفة الأرمنية التي تقول ان «الأقدام قد تتعلم الخطوات لكن الروح هي التي ترقص!».

وعلى هامش الحفل وبمناسبة يوم التطوع العالمي الذي تزامن مع إقامة المهرجان قامت ماتن بتكريم الطلبة المتطوعين والمنظمين بمنحهم شهادات تقدير، وقالت: إننا بحاجة لأشخاص يساعدوننا في ترجمة أفكارنا وتحقيق أحلامنا حتى تتجلى على أرض الواقع، فهم الجنود المجهولون وراء كل عمل عظيم يمتعنا.

واختتم الحفل بعرض لملكة الكرامب «يايا فانكوفا» من الولايات المتحدة الأميركية والتي قدمت عرضا منفردا لمجموعة من الحركات المتناغمة مع إيقاع موسيقي معين، ثم انضم اليها مدربو الرقص في لابا وقدموا عرضا مشتركا «Choreography» من إعداد وتصميم «يايا».