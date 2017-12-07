يقدم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي برنامجا ثريا للجمهور المتذوق للموسيقى، ففي مساء اليوم «الخميس» يتجدد اللقاء مع باقة من أغنيات كوكب الشرق، يعيد المركز من خلالها إحياء أجمل الألحان التي تغنت بها أم كلثوم وتحيي حفل هذا الشهر الفنانة رحاب مطاوع، خريجة المعهد العالي للموسيقى العربية، لتقدم لنا، بمصاحبة فرقة د.عماد عاشور الموسيقية، مجموعة منتقاة من أغاني أم كلثوم، وتوليفة مختارة من أهم الملحنين الذين تعاونت معهم عبر مسيرتها الفنية.

ويتضمن برنامج الحفل أغنية «القلب يعشق كل جميل» من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي، «هذه ليلتي» من كلمات جورج جرداق وألحان محمد عبدالوهاب، «سيرة الحب» من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، «مدام تحب بتنكر ليه» من كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي، و«الورد جميل» من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

من جانب آخر تحيي الفنانة سميرة سعيد يوم الجمعة، أمسية تقدم من خلالها مجموعة أغنياتها التي لاقت صدى وشعبية عند جمهور عريض من المعجبين.

والفنانة سميرة سعيد بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، ولاتزال متألقة بما تجتهد في تقديمه من ألوان فنية متجددة وضعتها على قائمة أشهر الفنانات العربيات. فقد قدمت خلال مشوارها الفني 46 ألبوما، وأكثر من 500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز، كان من بينها جوائز عالمية.

ويوم السبت، يحيي الفنان صابر الرباعي حفلا غنائيا يقدم من خلاله أغنيات شاعت بين جمهوره ومحبيه. منذ انطلاقته في العام 1983، عندما شارك في برنامج «نادي المواهب»، وحصل فيه على الجائزة الأولى.

وفي العام 1989 احترف الرباعي الغناء، وسجل في تونس عدة أغان حظيت بنجاح كبير، وحققت انتشارا واسعا. ثم اتجه نحو القاهرة في العام 1992 حتى العام 1996، حيث حاز العديد من الجوائز، من بينها «الأسطوانة الذهبية» عن أغنيته «صرخة».