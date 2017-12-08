أحمد الفضلي

انضمت الفنانة عبير احمد إلى طاقم عمل المسلسل الدرامي الاجتماعي «عطر الروح» الذي يتم الإعداد له حالياً من قبل القائمين على شركة صباح بيكتشرز للإنتاج الفني، ومن المقرر أن يعرض العمل في السباق الرمضاني المقبل.

ومن المنتظر ان تلعب عبير احدى أدوار البطولة في المسلسل الذي يحمل الطابع الدرامي الاجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا التي غالبا ما يشهدها المجتمع الكويتي والخليجي.

وسيشكل العمل، الذي كتب نصه الكاتب علاء حمزة ويخرجه المخرج البحريني محمد القفاص، تجربة جديدة لعبير في أعمال الفنانة القديرة هدى حسين التي ستلعب دور البطولة في المسلسل، ويشكل هذا العمل تجربتها الثانية مع حمزة والقفاص بعد نجاح عمل سبق ان جمعهم وحمل عنوان «حياة ثانية».

ومن المقرر ان تجسد أحمد من خلال المسلسل دورا كان من المفترض ان تلعبه الفنانة ليلى عبدالله التي سبق ان وافقت على المشاركة قبل ان تعتذر لظروف خاصة، الأمر الذي دفع بمؤلف العمل ومخرجه الى الاستعانة بالفنانة عبير احمد.

والجدير بالذكر ان مسلسل «عطر الروح» يشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية منهم خلاف عبير احمد والنجمة هدى حسين كل من: عبدالرحمن العقل ومحمد العجيمي والنجم السعودي عبدالمحسن العمر واحمد السلمان وحسين المنصور وخالد المفيدي ومحمد صفر وعدد كبير من الفنانين الشباب.