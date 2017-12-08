بهدوء وبعيدا عن الإعلام، وقعت الفنانة هيفاء وهبي على مجموعة من المشاريع الفنية والإعلانية، وهي ستعلن عنها خلال الفترة المقبلة، وقالت هيفاء: التحضيرات والمفاجآت كثيرة، وهي عبارة عن فيلم سينمائي ومسلسل درامي تلفزيوني، وإعلان جديد وصور حلوة، وحاليا أنا مشغولة جدا ولا وقت لدي لأي شيء آخر.

وعن سبب عدم سفرها إلى ألمانيا وتسلم جائزة «الباما»، قالت: «مثل هذه الأمور تحدث دائما وهناك الكثير من الفنانين لا يتسلمون جوائزهم شخصيا، وفي كل الأحوال أنا تسلمت جائزتي».

أما عن مصير حفلها مع حماقي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فقالت: التأجيل حصل منهم، كان من المفترض أن يقام الحفل في 30 نوفمبر الماضي، حيث طلب مني أصحاب الجامعة أن نحيي حفلا بعد أن حضروا حفلي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ومن بعدها ارتبطت بحفل في بيروت، ونحن لم نعلن عن الحفل حينها لأنه كان هناك احتمال لإرجائه وهذا ما حصل فعلا.

من ناحية أخرى أشارت هيفاء، بحسب موقع «سيدتي نت»، إلى أنها تعاقدت مع شركة «الريماس» على عملين، وتابعت: شركة «الريماس» هي التي أنتجت فيلم «الخلية» لأحمد عز، أنا وقعت معها على مسلسل تلفزيوني وفيلم سينمائي أيضا، مسلسلنا سيكون من أول المسلسلات التي يتم تنفيذها لرمضان 2018 بعد أن وضعت الدولة بروتوكولا جديدا للمسلسلات، وهو مناسب لنا جدا. وحول الطريقة التي تم بها حل مشكلتها مع المنتج محمد السبكي، ردت هيفاء: النقابة لم تمنع دخولي مصر أو العمل فيها، بدليل أنني أحييت حفلا في مصر، مشكلتي مع السبكي حلت، بعد أن قررت النقابة أن يذهب كل واحد منا لحال سبيله بعد أن أعدت العربون، المسألة حلت من دون أي نزاع، في الأساس لم تكن مشكلة، وكل زعل محمد السبكي سببه أنني شاركت كضيفة شرف في فيلم أخيه أحمد السبكي، مع أننا كنا قد طلبنا من إدارة الأعمال عدم ظهوري في دعاية الفيلم، لكي لا يتأثر فيلمي مع محمد السبكي.

من جانب آخر، وبعد الشائعات التي تحدثت عن احيائها حفل رأس السنة في سورية، صدر عن المكتب الإعلامي لهيفاء وهبي​ البيان التالي: «بعدما انتشرت أخبار عديدة وصور عبر حسابات وصور على منصات التواصل الاجتماعي، تعلن عن إحياء النجمة هيفاء وهبي حفلا غنائيا في مدينة دمشق- سورية ليلة رأس السنة مع إيراد تفاصيل حول الأجر وأسعار البطاقات، وبعدما أخذ الخبر حيزا كبيرا من رواد هذه المواقع ويتم تناقله راهنا، يهم المكتب الإعلامي للنجمة هيفاء وهبي، التأكيد على احترامها الشديد للشعب السوري، كما نفي جميع هذه الأخبار ووضعها ضمن خانة الشائعات والتأويل، إذ لم يتم التواصل مع إدارة أعمالها لإحياء أي حفل من المذكورة تفاصيله أعلاه».