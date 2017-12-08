لقاء جمهوري في الحفلات من اللحظات الجميلة التي أعيشها فهو الداعم الأول لي

الناصر ساعدني كثيراً وأعطاني ملاحظات مهمة في عملي

طرح ألبوم كامل في بالي لكنني أنتظر الوقت المناسب للإقدام على هذه الخطوة



عبدالحميد الخطيب

طرح النجم الشاب عبدالعزيز الويس على قناته في «يوتيوب» أغنية «سينغل» جديدة تحمل اسم «سبقنا بعض» وهي من غنائه وألحانه وكلمات وشم وتوزيع علي المتروك، مكس ماستر منتظر الزاير، إيقاع سمير القطان، وتريات، Necip gulsun، وتم تسجيل الاغنية في ستديو اوريون م.منتظر الزاير، وصورت على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج عبدالله الويس، وإنتاج الكليب لشركة «اوريون ارت».

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» اكد الويس انه يسعى إلى تقديم أعمال غنائية تناسب أذواق جمهوره، وقال: اعتمد خطة وهي أنني اطرح كل شهرين أو ثلاثة أغنية منفردة جديدة، مع مراعاة التنوع لأرضي طموح جمهوري العزيز الذي يطالبني بالجديد دائما، مستدركا: لا احب التواجد من اجل التواجد وادقق في اختياراتي على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع، والحمد لله الأصداء التي تأتيني على أعمالي تجعلني في سعادة غامرة وتؤكد أنني أسير في الطريق الصحيح.

وتابع: «سبقنا بعض» تعبر عن شعور ما بداخلي، وفي فترة الشتاء سأطرح أغنيتين منفردتين جديدتين لكل منهما لون موسيقي مختلف، مشيرا، في سياق آخر، إلى انه يستعد لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، واستطرد: لقاء جمهوري في الحفلات من اللحظات الجميلة التي أعيشها، فهو الداعم الأول لي، وحبه وتشجيعه يدفعني إلى المواصلة، وأتمنى أن اكون دائما عند حسن ظنه بي.

وحول ابتعاده عن طرح الالبومات الكاملة أو «ميني ألبوم»، رد: هذا الموضوع في بالي لكنه يحتاج الى دراسة اكثر، لاسيما ان الاغنية «السينغل» حاليا أثبتت انها وسيلة مهمة لتواجد المطرب في الساحة باستمرار، وأعود وأؤكد ان طرح ألبوم كامل في بالي، لكنني انتظر الوقت المناسب للإقدام على هذه الخطوة.

وأثناء إعلانه عن اغنيته «سبقنا بعض» وجه الويس شكرا خاصا للملحن فهد الناصر، وعن سبب ذلك، قال: الناصر ساعدني كثيرا وأعطاني ملاحظات مهمة في عملي، وهو أخ ولا استغني عنه، وأول من يبارك لي، ويشجعني.

كما وجه الويس الشكر للفنانة فاطمة الصفي وللفنان صهيب العوضي وطلال العيدان ومحمد السبت ولجمهوره الذي يدعمه ويشجعه دائما.

كلمات «سبقنا بعض»

سبقنا بعضنا وجينا، ومدري منهو جا أول

‏على الشوق وعلى اللهفة نجي وإلا على التوقيت؟

تخيل حتى نبضي لك سبقني وقال انا بوصل

وفعلا هذي المرة، وصل قبلي وقال ابطيت!

ولهنا حق بعض وافراقنا يومين ماطول

حبيبي والمكان اللي انتظرنا قال انا حنيت

انا مو قادر اتحمل غيابك لا ولا اتخيل

وحاول انت تتخيل وش أيامي اذا ماجيت

اذا ماجيت، اذا ماجيت، اذا ماجيت

ابيك الحين، ايه الحين، تجي وإلا ترا بزعل!

حبيبي مو انا اللي منتظر حتى زوايا البيت

اذا بابه وشبابيكه تحمل صعب أنا أتحمل

حبيبي انت بالعالم وفيني مدري وش سويت

مادام اللهفة أصدق شي مادام ان اللقا أجمل

تعال نوقف الساعة ومحنا بحاجة التوقيت

تعبت أناظر الساعة وله واتخيلك واسأل

يا ليتك بس لحظتها مع أول ثانية طليت

اذا طليت، اذا طليت، اذا طليت.