أحمد الفضلي

قدم الفنان القدير داود حسين اعتذاره عن عدم المشاركة في برنامج منوعات يتم الإعداد له حاليا لصالح تلفزيون الكويت، بعدما أسندت له وللمخرج أحمد الدوغجي والنجم حسن البلام مهمة إنتاج هذا البرنامج المنوع الذي يشابه عدة برامج سبق وأنتجها التلفزيون منها «فضائيات»، «إرهابيات» و«قرقيعان».

وبرر بوحسين اعتذاره عن عدم المشاركة في البرنامج، الذي لم يتم اعتماد اسمه بشكل رسمي، لعدم قدرته على تجسيد الأدوار الكوميدية بالشكل المطلوب، نظرا للظروف النفسية التي يمر بها حاليا بعد الأزمة الصحية التي ألمت بوالده ويحتاج الى ملازمته ومتابعة حالته لفترات طويلة.

وكان بوحسين قد سبق وأبدى موافقته على المشاركة في هذا البرنامج والذي يجمعه بالبلام ويخرجه الدوغجي، وهما رفيقا الدرب، حيث سبق وشاركاه في برامج مشابهة حققت نجاحا كبيرا.

من جانب آخر، لم يحسم الفنان القدير قراره فيما يتعلق بالمشاركة في أعمال فنية خاصة في السباق الرمضاني المقبل، نظرا لظروفه التي قد تبعده هذا العام، حيث كانت آخر مشاركته الفنية في فيلم سينمائي بعنوان «سرب الحمام»، الذي شارك من خلاله في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير.