أحمد الفضلي

انتهت الفنانة أمل العوضي من تصوير تجربة فنية جديدة من المقرر ان تجمعها بسندريلا الشاشة الخليجية الفنانة القديرة سعاد عبدالله من خلال المسلسل الدرامي الاجتماعي «هم نوايا»، والذي يأتي امتدادا لعمل سابق حمل عنوان «نوايا».

ومن المنتظر أن تلعب العوضي أحد أدوار البطولة في المسلسل، الذي تدور أحداثه حول سيدة تدعى «شيخة»، تجسد دورها الفنانة القديرة سعاد عبدالله، والتي تقوم بتربية ابنة أختها اليتيمة وتحسن تربيتها.

وعلى الرغم من كونها شخصية قوية وتظهر بعض الأحيان القسوة، فإنها تملك قلبا طيبا يقودها إلى الكثير من المواقف التي تشهد تغيرات عديدة على امتداد حلقات العمل الممتدة الى ثلاثين حلقة.

ويشارك العوضي بطولة العمل، الذي كتبت نصه الكاتبة نوف المضف ويخرجه المخرج منير الزعبي، عدد كبير من نجوم الدراما المحلية والخليجية، أبرزهم خلاف القديرة سعاد عبدالله كل من: سليمان الياسين وزهرة الخرجي وانتصار الشراح وفاطمة الصفي وفهد العبدالمحسن وعبدالله الطراروة وغرور ولولوة الملا وحسين المهدي.

جدير بالذكر أن مسلسل «هم نوايا» من إنتاج تلفزيون الكويت، ومن المرجح عرضه في الفترة الموسمية ولن يتم تأجيله إلى شهر رمضان المقبل.