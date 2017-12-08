دلال العياف

اليمن ولّادة لأروع الأصوات الطربية وكتاب الكلمة والملحنين، وأنجبت لنا الكثير من الأساطير الفنية التي طبعت أعمالهم بالوجدان، بالإضافة إلى أن هناك فنانين منها أثبتوا أنفسهم في الساحة الفنية ولهم باع طويل، واليوم وبعد غياب عن الساحة يعود الفنان عبدالله دريقان بعمل جديد، وهو في الأصل عازف إيقاع ويعرف كيف يرسم جملا موسيقية لا يستهان بها، وتعاون مع نخبة من الفنانين من مختلف بقاع الأرض مثل عصام كمال ومساعد البلوشي، علي عبدالله، بدر نوري وداليدا وأعطى لكل عمل فني حقه.

وصرح عازف الإيقاع والملحن عبدالله دريقان لـ «الأنباء»، قائلا: «أنا في قمة سعادتي عندما أصيغ أي جملة موسيقية غنائية وأراها ترى النور، فالفن في دمي وأعشقه منذ الصغر ومتغلغل بداخلي، واليوم يجمعني عمل فني جميل بعنوان «دنيا» من كلمات الشاعر سعود البابطين وألحاني وغناء الفنان الرائع الذي ابدع في الفن الياماني والخليجي مطرف المطرف، ويقول مطلعها: «خسارة ضاع منا الحب.. ورحنا كل حي بدرب.. يا دنيا بس يكفي جراح.. تعبنا ودنا نرتاح».