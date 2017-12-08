مازال الثنائي روبي والمخرج سامح عبدالعزيز يثيران الجدل حول علاقتهما، فبعد أن نشر سامح صورة له مع طليقته وابنتهما طيبة عبر حسابه الخاص على «فيسبوك»، وأدلى بتصريح صحافي أكد فيه عودتهما الى بعضهما، قائلا: «أم بنتي وحبيبتي، وأقول لصفحات التواصل الاجتماعي بطلوا هري»، عاد في تصريحات أخرى ليرفض تأكيد أو نفي عودته لروبي قائلا: «حياتي الشخصية خط أحمر، وأحب ألا يتدخل فيها أي شخص».

أما روبي فترفض الكلام نهائيا عن حقيقة عودتها لوالد ابنتها، ما يثير جدلا جديدا حول علاقتهما التي شهدت انفصالا وعودة أكثر من مرة.

من جانب آخر، وبطريقته الكوميدية المعهودة، عاتب النجم محمد إمام، نجل الفنان المصري القدير عادل إمام، أصدقاءه الذين يتزوج الواحد منهم تلو الآخر دون أن يفكروا في ترشيح عروس له.

ونشر محمد على «إنستغرام» صورة له من حفل زفاف محمد عبدالرحمن، نجم «مسرح مصر»، على عروسه آية، وهنأهما بالزواج وظهر إلى جانبه النجم عمرو دياب، وكتب: «ألف مبروك لأخويا النجم محمد عبدالرحمن وعروسته الجميلة.. كلهم قاعدين يتجوزوا وما حدش فيهم فكر يجيبلي عروسة».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليقه الطريف، متمنين له السعادة.