انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي مساء الأربعاء بحضور مجموعة من الممثلين من بينهم البريطاني باتريك ستيوارت والهندي عرفان خان والمصري وحيد حامد الذين تكرمهم الدورة الحالية.

ورغم الأزمات السياسية والحروب التي تعصف بالمنطقة، تجمع عشرات الممثلين وعشاق السينما والمؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي، في افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي التي تستمر حتى 13 ديسمبر الحالي.

وسيعرض خلال المهرجان 140 فيلما من 51 بلدا مع تركيز كبير على افلام الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ايران الى سورية مرورا بلبنان وفلسطين.