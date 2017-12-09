أحمد الفضلي

يستعد الفنان القدير عبدالإمام عبدالله لتنفيذ أحدث أعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «الخافي أعظم»، المقرر تصويره في الكويت بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية.

من جانبه، أعرب عبدالإمام عن بالغ سعادته بالانضمام إلى فريق عمل المسلسل الذي سيعيده إلى السباق الدرامي الرمضاني بعد توقفه في العام الماضي، حيث يحرص على لقاء جمهوره في عمل أو عملين بكل عام لكن الظروف قد تمنعه لعدم وجود نص جيد.

وأفاد عبدالإمام خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه وقع مؤخرا العقد الخاص بانضمامه الى العمل وفي انتظار موعد تصويره الذي من المقرر أن يكون في الكويت مطلع الشهر المقبل، خصوصا أن العمل من المرجح أن يعرض في رمضان المقبل في حال عدم تأجيله من قبل الجهة المنتجة.

وعن دوره في العمل، قال إنه يلعب دور شخصية في العقد الرابع من العمر تمر بالعديد من المواقف الحزينة والسعيدة بحسب الأحداث، حيث تدور أحداثه في قالب درامي اجتماعي ويناقش العديد من القضايا التي يشهدها المجتمع الكويتي وأغلب المجتمعات الخليجية.

وفيما يتعلق ببقية الأعمال التي يحضر لها للفترة المقبلة، أفاد عبدالله بأن لديه العديد من النصوص الخاصة بأعمال كويتية وأخرى خليجية ولا يزال في مرحلة الاطلاع على هذه النصوص لاختيار الأفضل من بينها، ومنها أعمال أبدى موافقة مبدئية على المشاركة بها لكنه لم يوقع عقودها بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن القائمين على مسلسل «الخافي أعظم» انتهوا من التوقيع مع عدد من النجوم للمشاركة في هذا العمل، منهم خلاف عبدالإمام عبدالله كل من: إبراهيم الحربي وهيا عبدالسلام ومرام وعلي كاكولي وكذلك تم الاتفاق مع أحمد المقلة لتولي مهمة إخراج المسلسل.